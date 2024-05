Tierheim in Duisburg: Als Mitarbeiter Hund das erste Mal sehen, wird ihnen ganz anders – „Komplett kaputt“

Als Tierheim-Mitarbeiterin Daniela diesen Hund zum ersten Mal sah, war ihr sofort klar: Hier stimmt etwas nicht. Hündin „Sunny“ kam als Fundtier ins Duisburger Tierheim. Doch im Gegensatz zu den anderen Tieren, die ihr Schicksal teilten, konnte sie kaum laufen.

Der elf Jahre alte Boxer-Mischling ist jetzt ein ganz besonderer Sorgenfall im Tierheim Duisburg. Zwar wissen die Mitarbeiter nun, was ihr fehlt. Helfen können sie ihr aber nur bedingt.

Hund im Tierheim Duisburg: Mitarbeiter schockiert

Sunny ist mit ihren elf Jahren nicht nur schon sehr alt und deshalb gebrechlich. Sie kann zudem kaum laufen, hält ihr Hinterteil nur knapp überm Boden. Mitarbeiterin Daniela erklärt bei „Tiere suchen ein Zuhause“, was der armen Hündin fehlt.

„Ihre Hüftgelenke sind komplett kaputt“ – und Lähmungserscheinungen hat sie auch schon. „Also einmal so alles“, kann die Tierfreundin kaum noch scherzen. Denn für Sunny gibt es keinen Ausweg mehr. Für eine Operation ist die Elfjährige zu alt und auch zu schwach. Doch will sie noch immer das Leben in vollen Zügen genießen. Eine Lösung muss her.

Tierheim Duisburg: „Geben die Hoffnung nicht auf“

Für die täglichen Spaziergänge hat sich das Tierheim etwas einfallen lassen und Tierfreunde um Spenden gebeten. Das Ergebnis: ein Rolli für die gehbehinderte Hündin. Nun kann die Dame wieder einigermaßen gehen und hat nicht mehr so große Schmerzen. „Ich glaube, sie ist uns sehr dankbar“, bemerkt auch Daniela im Umgang mit der Hündin.

Was aber mindestens genauso wichtig wäre wie eine Gehhilfe, wäre ein neues Zuhause für Sunny. „Die Chancen sind sehr gering, aber wir geben die Hoffnung nicht auf“, so die Tierheim-Mitarbeiterin aus Duisburg. Und auch die Tierfreunde auf Facebook drücke ihre Daumen und wünschen Sunny „ganz viel Glück“. Ein Video von Sunny findest du übrigens auf der Facebook-Seite des Duisburger Tierheims.