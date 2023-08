Berlin: Apotheken-Sterben nimmt an Fahrt auf – Experte schlägt Alarm! „Rückgang beschleunigt sich“

Allein 20 Apotheken haben in diesem Jahr in Deutschlands Hauptstadt Berlin und in Brandenburg dicht gemacht. Es sind Zahlen, die nicht mehr länger nur Experten schockieren!

Denn wer krank und auf Medizin angewiesen ist, für den ist der Gang zur nächsten Apotheke unerlässlich. Doch was tun, wenn diese nun nicht mehr in der Nähe ist und man deutlich weitere Wege auf sich nehmen muss? Genau das könnte bald auf viele Bewohner Berlins und Brandenburgs zukommen, wie unser Partnerportal „BERLIN LIVE“ jetzt berichtet.

Berlin: Experte zeichnet düsteres Bild

In gerade mal sieben Monaten dieses Jahres haben in Berlin gleich 13 Apotheken, in Brandenburg sieben ihre Türen für immer geschlossen. Wie es künftig aussehen wird, ist derzeit noch ungewiss. Doch ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) zeichnet jetzt ein düsteres Bild.

„Der Rückgang beschleunigt sich“, offenbart er gegenüber „BERLIN LIVE“. Aber woran liegt das? Laut dem Experten stehe der Pharmazie-Nachwuchs bereits in den Startlöchern und sei durchaus motiviert. Allerdings arbeiten die betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen derzeit noch gegen sie. Außerdem fehle es dem Nachwuchs an den nötigen fachlichen Perspektiven und gesellschaftlicher Anerkennung.

Weitere Streiks die Folge?

Nicht ohne Grund traten viele Apotheken-Angestellte am 14. Juni bundesweit in Streik, was die Schließung zahlreicher Geschäfte zur Folge hatte. Die Notversorgung wurde damals gesichert. Doch wie kann das in Zukunft gewährleistet werden, wenn immer mehr Apotheken vor dem Aus stehen?

