Hochzeit: Drama um Braut! Sie plante ihre Trauung – dann brach sie in Schweiß aus und starb

Was für ein schreckliches Drama in Großbritannien. Eine dreifache Mutter aus Southport (Nordengland) plante mit ihrem Mann ihre Hochzeit – doch bevor sie vor den Traualtar treten konnte, war sie tot.

Als die Frau aus Großbritannien aus einem Kurzurlaub mit ihrer Familie zurückkehrte, ging es ihr plötzlich schlecht. Ihre Hochzeit sollte sie nicht mehr erleben.

Hochzeit: Frau stirbt innerhalb weniger Stunden

Gemeinsam mit ihrem Freund und den drei Kinder war die Frau aus Southport auf einem Kurztrip in Nordwales. Als sie zurückkehrten, ging es der dreifachen Mutter plötzlich schlecht. Sie legte sich hin, um sich auszuruhen. Einige Stunden später wachte sie schweißgebadet auf.

Sie wurde mit Fieber und Krampfanfällen von ihrem Verlobten in das nächste Krankenhaus gebracht und dort in ein künstliches Koma versetzt. Wenige Stunden später war sie tot. Sie starb mutmaßlich an einer Hirnblutung und Meningitis. „Es ging alles sehr schnell und plötzlich, was es noch verheerender macht“, so eine Freundin gegenüber dem „Liverpool Echo“.

Sie schildert die dramatischen Szenen: „Sie kamen am Sonntag (23. April) zurück, nachdem sie mit ihren drei Jungen und ihrem Partner verreist waren. Sie fühlte sich nicht besonders gut, also ging sie ins Bett, um ein wenig zu schlafen. Ihr Partner weckte sie ein paar Stunden später auf. Sie schwitzte. Er brachte sie ins Krankenhaus, um sie untersuchen zu lassen, und im Krankenhaus hatte sie ein paar Anfälle.“

„Sie hatte so viele Pläne“

Die Frau absolvierte gerade ihre Ausbildung zur Krankenschwester für psychische Erkrankungen. „Sie und ihr Partner wollten in naher Zukunft heiraten. Sie hatte so viele Pläne für ihre Zeit nach dem Examen“, berichtet die Freundin gegenüber dem „Liverpool Echo“.

Um die Familie nach dem Tod ihrer geliebten Mutter zu unterstützen, hat die Freundin jetzt eine Spendenaktion bei GofundMe eingerichtet.