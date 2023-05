Hochzeit: Todes-Drama bei Autokorso! Brautpaar erlebt schrecklichen Alptraum

Tödliches Unglück bei einer Hochzeit! Eigentlich wollte die Hochzeitsgesellschaft nur den besonderen Tag feiern. Per Autokorso zogen die Gäste um die Häuser und dann auf die Autobahn.

Doch auf der A38 bei Querfurt (Saalekreis) passierte es dann. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Er fuhr direkt in die Leitplanke, das Auto überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach im Graben liegen.

Hochzeit: Gäste verunfallen auf dem Weg zur Feier

Vier Männer saßen in dem Auto, dass am Sonntag, den 30. April, auf der A38 unterwegs war. An der Abfahrt Querfurt (Sachsen-Anhalt) krachte der Wagen allerdings plötzlich in die rechte Leitplanke. Wie das passieren konnte, ist unklar.

Sicher ist jedoch, dass einer der Insassen noch vor Ort starb. Die anderen drei Männer kamen laut Polizei in Krankenhäuser. Zwei von ihnen wurden sogar mit dem Rettungshubschrauber dorthin geflogen.

Todesnachricht am Hochzeitstag

In Folge des Unfalls sperrte die Polizei die Autobahn A38 in Fahrtrichtung Leipzig komplett. Zum Unfallzeitpunkt war noch unklar, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden könne. Mittlerweile ist die Autobahn aber wieder frei. In der Zwischenzeit kam es jedoch zu massiven Verkehrsbehinderungen, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittle nun zur Unfallursache.

Wie die „Bild“ berichtet hatte, soll es sich bei den Verletzten und dem Toten um Hochzeitsgäste gehandelt haben. Diese seien in einem Konvoi hinter dem Brautpaar gefahren. Die hatten den Unfall hautnah miterlebt. Vor Ort wurden Angehörige und Gäste von Notfallseelsorgern betreut. Offiziell bestätigt sind diese Informationen allerdings nicht.