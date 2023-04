Hochzeit: Braut will Vater-Tochter-Tanz tanzen – mit DIESER Aktion rechnet niemand

Am Tag der Hochzeit gibt es für viele Bräute neben dem Bräutigam noch einen anderen wichtigen Mann: ihren Vater.

Der spielt bei den meisten Hochzeiten auch eine große Rolle, bringt seine Tochter zum Beispiel zum Alter oder tanzt mit ihr den traditionellen Vater-Tochter-Tanz. Das alles hatte sich auch Braut Andrea für den großen Tag gewünscht – doch als ihr Vater kurz vor der Hochzeit stirbt, kommt alles anders.

Hochzeit: Braut muss ohne ihren Vater auskommen

Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander: Während sich Andrea auf ihre immer näher rückende Hochzeit freute, starb ihr Vater überraschend an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ihren großen Tag musste die Frau also ohne ihn erleben – diese Tatsache schmerzte besonders, als der traditionelle Vater-Tochter-Tanz anstand.

Auf YouTube kann man den Moment sehen, der eine überraschende Wende bereit hielt. So ergriff Andreas Bruder Nick das Wort, spricht von seinem Vater, der an diesem Tag fehlt und jetzt gerne sicher da wäre, „um mit seinem kleinem Mädchen zu tanzen“. Schon da kämpft die Braut mit den Tränen, während sie alleine am Rand der Tanzfläche steht – doch plötzlich wendet sich das Blatt.

Hochzeit: Überraschung bei Vater-Tochter-Tanz

So hatte Nick vorher das Lied „Butterfly Kisses“ für die Braut aufgenommen und auf der Feier abgespielt, während sich nach und nach die älteren Männer der Familie abklatschten, um mit Andrea zu tanzen (hier kannst du das Video sehen).

Zuerst gab sich Andreas Großvater, der Vater des Verstorbenen, die Ehre – und bereits da brach die Braut in Tränen aus. Anschließend tanzte die Frau mit ihrem Bruder Luke, gefolgt von dem zweiten Bruder Nick, der die ganze Aktion vorbereitet hatte. Spätestens da flossen auch bei den Gästen die Tränen.

Abgerundet wurde der alternative Vater-Tochter-Tanz schließlich von Andreas frischgebackenem Schwiegervater Scott, dem mittlerweile eine völlig aufgelöste Braut gegenüber stand. Da es sich aber um Freudentränen handelte, war die rührende Überraschung auf der Hochzeit wohl mehr als gelungen.