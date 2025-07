Ehefrau von Lufthansa-Chef in Unfall-Drama verwickelt: Frau (24) stirbt!

Der tragische Unfall eines jungen Lebens wirft viele Fragen auf und erschüttert nicht nur Sardinien, sondern auch Deutschland. Die Ehefrau des Lufthansa-Chefs, Vivian Spohr, steht im Zentrum eines Vorfalls, der tiefe Spuren hinterlässt und für anhaltende Diskussionen sorgt. Was ist geschehen?

Auf der „Via Aga Khan“ in Porto Cervo kam es am Dienstag (8. Juli) zu einem tödlichen Unfall. Eine 24-jährige Frau wurde auf einem Zebrastreifen von einem SUV erfasst und starb noch am Unfallort. Am Steuer soll Vivian Spohr gesessen haben, die Ehefrau des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr.

Tragödie mit Bezug zur Lufthansa

Wie die italienische Seite „tgcom24“ berichtet, lebte das Opfer Gaia C. auf Sardinien und war auf dem Weg zur Arbeit. Sie erlitt schwerste Kopfverletzungen. Notärzte versuchten, sie zu reanimieren, scheiterten jedoch. Augenzeugen berichteten, dass Vivian Spohr anfangs den Zusammenstoß wohl nicht bemerkte und weiterfuhr, bis Passanten sie auf den Unfall aufmerksam machten.

Der schwarze BMW X5 mit deutschem Kennzeichen war mit niedriger Geschwindigkeit unterwegs, als der Unfall passierte. Carsten Spohr, Chef der Lufthansa, war nicht mit im Auto. Die Tragödie ereignete sich laut „tgcom24“ nahe dem Luxusort Porto Cervo. Die Behörden haben den Wagen beschlagnahmt und ermitteln gegen Vivian Spohr.

Ermittlungen gegen Frau des Lufthansa-Chefs

Die Polizei untersucht, ob Vivian Spohr zum Unfallzeitpunkt telefonierte. Alkohol- und Drogentests fielen negativ aus. Ein Zeuge soll nach dem Unfall gefragt haben: „Haben Sie gesehen, was Sie getan haben?“ Vivian Spohr reagierte darauf wohl schockiert und soll kurz darauf ohnmächtig geworden sein. Offiziell bestätigt ist das bisher aber nicht.

Mehr News:

Die italienischen Behörden prüfen, ob fahrlässige Tötung vorliegt. Eine Obduktion der 24-Jährigen wurde angeordnet, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.