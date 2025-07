Todesfall erschüttert Kardashian-Clan: Caitlyn Jenners Managerin (29) stirbt bei Quad-Unfall

Eine tragische Nachricht erschüttert den Kardashian-Clan: Caitlyn Jenners langjährige Freundin und Managerin Sophia Hutchins starb bei einem Verkehrsunfall in Malibu.

Sie war am Mittwochmorgen (2. Juli) mit einem Geländefahrzeug unterwegs, als sie aus ungeklärten Gründen die Kontrolle verlor. Sophia stürzte mit ihrem Quad 100 Meter in eine Schlucht und verstarb noch am Unfallort.

Todesfall erschüttert Kardashian-Clan

Die Medien-Managerin Sophia Hutchins, erst 29 Jahre alt, konnte laut „Bild“ unter Berufung von „TMZ“ trotz Wiederbelebungsversuchen nicht gerettet werden. Caitlyn Jenner (unter anderem bekannt aus der Reality-Serie „Keeping up with the Kardashians“) hat sich bislang nicht offiziell zum Tod ihrer Freundin geäußert. Der Unfall ereignete sich in der Nähe von Jenners Villa. Die Insassen des beteiligten Autos blieben unverletzt. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen derzeit noch.

Sophia Hutchins lernte Caitlyn Jenner im Jahr 2015 kennen, nachdem Jenner ihre Geschlechtsangleichung öffentlich gemacht hatte. Sophia, ebenfalls Transfrau, wurde schnell Jenners Managerin und Geschäftspartnerin. Beide traten gemeinsam in der Doku-Serie „I Am Cait“ auf, die Caitlyn Jenners Transformation dokumentierte. Sophia übernahm bald eine wichtige Rolle im Leben der TV-Ikone.

Caitlyn Jenner und ihre bewegende Geschichte

Caitlyn Jenner, vormals Bruce Jenner, bekannte sich 2015 öffentlich als Transfrau. Bekannt wurde sie als Olympia-Sportler und durch ihre Ehe mit Kris Jenner. Aus dieser Ehe stammen Kendall und Kylie Jenner, die beiden Halbschwestern des Kardashian-Clans rund um Kourtney, Kim und Khloe Kardashian. Caitlyn Jenner war über die Jahre eine prägende Figur in der Kardashian-Familie und bleibt weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit.

Sophia Hutchins und Caitlyn Jenner waren laut „Bild“ zudem Anhängerinnen von Donald Trump. Bei dessen Amtseinführung zählte Caitlyn zu den geladenen Gästen. Mit dem plötzlichen Tod von Sophia verliert Caitlyn Jenner eine enge Vertraute und Partnerin. Die Nachricht hat nicht nur die Kardashian-Familie, sondern auch viele Fans und Wegbegleiter tief getroffen.

