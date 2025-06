Entsetzen am Nürburgring! Junger Mann aus NRW stirbt bei schlimmen Unfall

Eine Woche nach dem 24-Stunden-Rennen ereignete sich auf der Nordschleife am Nürburgring ein tödlicher Unfall.

Am Samstag (28. Juni) gegen 16.20 Uhr verlor ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Rhein-Kreis Neuss in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle im „Schwedenkreuz“.

Mann aus NW verunglückt am Nürburgring

Am Nürburgring können nicht nur Profis, sondern auch Motorsportbegeisterte ihr eigenes Fahrzeug auf der Rennstrecke testen. Touristenfahrten locken jährlich zahlreiche Auto- und Motorradliebhaber an.

++ Schon wieder Massenschlägerei in NRW! Dieses Mal eskaliert es im Ruhrgebiet ++

Dazu gehörte offenbar auch der 24-Jährige, der mit zwei Beifahrern seine Runden auf der beliebten Rennstrecke drehen wollte. Während für den 24-Jährigen jede Hilfe zu spät kam, erlitten seine Beifahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Mehr Themen:

Untersuchungen der Polizei zufolge war der Fahrer alleinbeteiligt. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern an.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.