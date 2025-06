Kinder- und Frauenleiche an dieser Bank in Dorsten gefunden – Rätsel nach Aussagen von Anwohner

Dorsten steht am Tag nach dem Leichenfund am Sonntagmorgen (29. Juni) unter Schock. Auf einem Waldweg im Stadtteil Holsterhausen ist in den frühen Morgenstunden eine Frau und ein kleines Mädchen tot aufgefunden worden. Angesichts der Spurenlage gehen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen aus (mehr dazu hier >>>).

Eine Mordkommission der Polizei Recklinghausen steht mit ihren Ermittlungen kurz nach der Tat noch ganz am Anfang. Die ersten Aussagen Anwohnender konnten den Ermittlern wenig weiterhelfen. Denn die beiden Opfer scheinen in der Nachbarschaft gänzlich unbekannt, wie „NTV“ berichtet.

Dorsten trauert nach Tod von Frau und Mädchen

Auch am Tag nach dem Fund der beiden Leichen in Dorsten ist die Identität der Opfer unbekannt. Es handelt sich um eine etwa 25 bis 30 Jahre alte Frau und ein etwa zwei bis drei Jahre altes Mädchen. In welcher Beziehung Frau und Kind zueinander standen, ist ebenso unklar, wie die Todesursache.

++ Schon wieder Massenschlägerei in NRW! Dieses Mal eskaliert es im Ruhrgebiet ++

Klar ist mittlerweile, dass die Frau eine Platzwunde am Hinterkopf hatte. Schwer zu ertragen: Nach Angaben der „Bild“ soll auch das Kind eine schwere Kopfverletzung aufgewiesen haben. Auch soll sein Bein gebrochen gewesen sein. Die Polizei hat die Kinderleiche in einem Gebüsch unweit einer Holzbank am Tüshausweg in Dorsten gefunden.

Eine Kerze als Zeichen der Trauer am Tatort in Dorsten. Foto: BLUDAU/dpa

Eine Obduktion der beiden Leichname soll im Laufe des Montags (30. Juni) mehr Erkenntnisse liefern.

Haben Anwohner den Täter gesehen?

Anwohner teilten der „Bild“ mit, dass sie am Samstagabend (28. Juni) gegen 22.30 Uhr eine Frau und ein Kind auf der einsam gelegenen Bank bemerkt hatten. Ob es sich dabei um die späteren Opfer handelte, ist unklar.

Mehr Themen:

Eine Mordkommission der Polizei Recklinghausen muss Aussagen wie diese nun prüfen. Die Ermittler prüfen außerdem einen möglichen Zusammenhang mit einem Überfall auf ein Mutter (40) und ihr Kind, der sich am Donnerstag auf dem gleichem Stichweg zugetragen hat, der zu einem Waldfriedhof in Dorsten führt. Die Ermittler bitten weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Nummer: 0800 2361 111. (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Der Verlust eines Kindes ist für Eltern ein zutiefst traumatisierendes Ereignis. Wer mit der Bewältigung der Trauer überfordert ist, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt. Ebenfalls kostenlos ist das Sorgentelefon Oskar vom Bundesverband Kinderhospiz unter der Nummer 0800 8888 4711.