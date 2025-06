Wetter in NRW „richtig gefährlich“! Fast 40 Grad – dann kracht es gewaltig!

Extrem-Hitze in NRW! Zum Monatswechsel dreht das Wetter in NRW komplett auf. Schon am Sonntag (29. Juni) kletterten die Temperaturen in NRW über die 30-Grad-Marke.

Mit der neuen Woche wird es in NRW dann immer heißer! Am Montag werden es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 33 Grad im Westen der Republik. Damit ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Doch schon bald endet die Hitzewelle mit einem großen Knall.

Extrem-Wetter in NRW bis fast 40 Grad!

„Jetzt wird’s richtig gefährlich“, warnte Wetter-Expertin Kathy Schrey („wetter.net„) am Wochenende vor der anstehenden Gluthitze in Deutschland. Auch der DWD hat am Montag (30. Juni) eine amtliche Warnung vor Hitze herausgegeben. Demnach musst du zwischen 11 und 19 Uhr besonders im Rheinland mit starker Wärmebelastung rechnen.

Die Meteorologen warnen vor gesundheitlichen Folgen und appellieren: „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“ Letzteres ist leichter gesagt als getan, zumal die Temperaturen Anfang der Woche selbst in der Nacht in Teilen des Landes nicht unter 21 Grad fallen.

Tagsüber wird es bis Mittwoch (2. Juli) dann immer heißer. Mitte der Woche sollen es in NRW bis zu 39 Grad werden! Am Abend passiert es dann.

Hitze-Wetter in NRW endet mit Gewitter

Nach DWD-Angaben dreht sich zum Abend hin der Wind. Das Aufeinandertreffen kalter und warmer Luftmassen mündet dann in Schauern und Gewittern. Dabei drohen in der Nacht auf Donnerstag Sturmböen. Am Donnerstag müssen wir dann mit weiteren Schauern rechnen. Damit ist das vorübergehende Ende der Hitzewelle besiegelt. So rechnen die Meteorologen in der Folge mit Werten um die 25 Grad.

