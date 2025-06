Flieger mit Griechenland-Urlaubern auf dem Weg nach NRW – Crew sendet plötzlich Notsignal

Schock für Griechenland-Urlauber! Am Samstag (28. Juni) musste eine Maschine von Tuifly auf dem Weg nach NRW eine Sicherheitslandung in Italien machen. Der Flughafen in Bari hat im Anschluss sogar den Betrieb eingestellt. Was war passiert? Die Boeing 737-800 startete pünktlich um kurz vor 12 Uhr von Korfu aus in Richtung Düsseldorf in NRW.

Etwa eine Stunde nach dem Start änderte die Boeing-Crew plötzlich die Richtung, sendete ein Notsignal, den sogenannten Squawk-Code. Er weist die Flugsicherung an, das betroffene Urlaub-Flugzeug vorrangig zu behandeln, damit in Notfällen eine schnellere Landung möglich ist.

Flieger mit Griechenland-Urlaubern: Crew sendet plötzlich Notsignal

Die Boeing drehte nach dem Notruf plötzlich nach links ab, kreiste laut Daten von „Flightradar24“ minutenlang über dem Mittelmeer vor Bari. Nach 63 Minuten Flugzeit landete letztlich die Tui-Maschine auf dem Flughafen von Bari. Die genauen Umstände, die zur Sicherheitslandung führen, sind noch nicht bekannt.

Umso überraschender dann auch, was in der Folge passierte: Der Flughafen war nach der Landung für mehr als eine Stunde gesperrt, der gesamte Flugbetrieb eingestellt. Tuifly bestätigte den Zwischenfall gegenüber dem „Kölner Stadt-Anzeiger„. Der Airport in Italien dagegen äußerte sich bislang nicht zum Vorfall.

Auf Social Media wird über ein Triebwerksschaden spekuliert. Die Zahl der Passagiere an Bord des Ferienfliegers wurde nicht mitgeteilt, eine Boeing 737 bietet jedoch Platz für bis zu 189 Reisende.