Nach „Kitchen Impossible“ mit Tim Mälzer wird es plötzlich deutlich

Am Sonntagabend (29. Juni) mussten viele Kulinarik-Enthusiasten zur beliebten Sendezeit bei Vox mit einer Wiederholungsfolge von „Kitchen Impossible“-Episode vorliebnehmen. Tim Mälzer lieferte sich ein packendes Duell mit keinem Geringeren als dem deutschen Spitzenkoch Thomas Bühner. Für den Hamburger ging es ins sonnige Marbella und an den malerischen Gardasee, während Bühner sich in Zürich und in der vietnamesischen Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt beweisen musste.

Bekanntermaßen besteht bei Wiederholungsepisoden ja immer die Gefahr, dass sie auf wenig Interesse stoßen. Lässt sich das auch auf diese Folge übertragen? Leider ja! Tim Mälzer muss miese Einschaltquoten über sich ergehen lassen.

„Kitchen Impossible“: Für Tim Mälzer herrscht bittere Gewissheit

Nach „DWDL“-Informationen verfolgten lediglich 0,63 Millionen TV-Zuschauer den Showdown bei Vox. Das entspricht einem mauen und enttäuschenden Marktanteil von 3,5 Prozent.

Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es ein wenig besser aus. Mit 0,23 Millionen verzeichnete man hier einen soliden Marktanteil von 6,6 Prozent. Dennoch sind die Einschaltquoten deutlich entfernt von der Jubiläumsstaffel.

Das Duell mit Jamie Oliver steht im Kontrast dazu

Im Vergleich erzielte Tim Mälzers von Fans lang herbeigesehnter Showdown gegen den britischen Starkoch Jamie Oliver (50) Mitte Juni einen beeindruckenden Gesamtzuschauerschnitt von 1,19 Millionen Menschen.

Es bleibt spannend, wie sich die Einschaltquoten in den nächsten Wochen entwickeln werden. Wird das Interesse an den Wiederholungsepisoden weiterhin so gering bleiben?

Am kommenden Sonntag (6. Juli) wird es Tim Mälzer mit der Münchener Köchin Graciella Cucchiara aufnehmen. Die sechste Episode der 8. Staffel von „Kitchen Impossible“ wurde erstmals am 19. März 2023 ausgestrahlt. Mal schauen, wie groß die Resonanz sein wird.