Hochzeit: Braut hat krasse Vorschrift für Gäste – wenn sie sich nicht daran halten, macht sie ihre Drohung wahr

Bei der eigenen Hochzeit muss alles perfekt sein. Und wenn nicht, dann bricht gleich die Welt zusammen. Im Planungsstress kann sich das für Braut und Bräutigam durchaus so anfühlen. Mit etwas Abstand sehen das die Gäste natürlich entspannter.

Wenn die Braut dann für ihre Hochzeit auch noch ganz spezielle Ansprüche an ihre Gäste hat, haben diese allerdings oft wenig Verständnis dafür – so wie in diesem Fall.

Hochzeit: Braut mit ungewöhnlichem Dresscode

Dass zum Beispiel die Brautjungfern alle das gleiche Kleid oder zumindest die gleiche Farbe tragen sollen, ist meist Standard. Und oft gibt es auch einen Dresscode für die gesamte Feier, wenn sich die Braut etwa eine Farbe vorbehalten will. Doch dass alle Gäste unisono die gleiche Farbe tragen müssen, kommt schon einer ziemlichen Einschränkung gleich.

Auch interessant: Hochzeit: Gäste kippen vom Stuhl – weil plötzlich eine fremde Braut vor dem Bräutigam steht

Für ihren großen Tag wünschte sie sich von allen, dass sie schwarz tragen sollen. Allerdings will sie nicht einfach darauf vertrauen, sondern überprüfen, ob auch alle ihrer Forderung nachkommen. Sollten sie das nicht tun, will sie die trotzenden Gäste eiskalt vor die Tür setzen.

Gäste sollen schwarz tragen – „Beerdigung?“

Wer kein schwarz trägt, darf nicht zur Feier. Darum droht die Braut jetzt sogar, Security vor dem Eingang zu positionieren. Die soll den Dresscode überwachen und Gäste wieder nach Hause schicken, die andere Farben tragen.

Mehr Themen:

Und wieso das ganze Drama? Für die Braut stelle schwarz die symbolische Beerdigung ihrer Single-Zeit dar. Auf TikTok zeigt sie die Reaktion ihrer Gäste auf ihre Vorschrift. „Dann werde ich leuchtend rot tragen“, würden die einen dazu sagen. „Gehen wir zu einer Beerdigung?“, hätte ihr Oma reagiert.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Und auch in den Kommentaren unter ihren Videos wurde die Braut schon eine „Bridezilla“ genannt. „Ich weiß einfach, was ich will!“, reagiert die Braut darauf. „Wenn das ein Verbrechen ist, dann verklagt mich.“ Andere Nutzer betonten, es sei ihre Hochzeit und ihre Regeln, sie müsse aber auch daran denken, dass es ihre Familie sei, die sie damit vor den Kopf stoße.