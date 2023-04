Hochzeit: Gäste kippen vom Stuhl – weil plötzlich eine fremde Braut vor dem Bräutigam steht

Wenn sich Paare dazu entschließen, den Bund fürs Leben einzugehen, dann haben sie sich diese Entscheidung meist gut und vor allem länger überlegt. Ist die Entscheidung dann einmal getroffen, geht es häufig mit der Planung für die Hochzeit los.

Während das Brautpaar auf den perfekten Tag hofft, steht für die Gäste in der Regel nur die Liebe der beiden im Vordergrund, die es bei der Hochzeit gebührend zu feiern gilt. Doch ein Bräutigam ließ seine Gäste jetzt vom Stuhl kippen. Denn ihm gegenüber stand auf einmal eine völlig fremde Braut.

Hochzeit: Bräutigam tauscht Braut aus

Doch was war geschehen? Über Monate hinweg hatten John und Rachel ihren großen Tag bis ins kleinste Detail geplant. Als die Gäste an der Feier-Location eintrafen, dachten sie wahrscheinlich noch, dass diese Hochzeit wenig Überraschungen für sie bereit halten dürfte.

Pustekuchen! Denn schon am Trauuort angekommen wurde die Gästeschar stutzig. Denn anstatt Rachels Namen war überall „Kristen“ auf Schildern zu lesen. So berichtete es die verwunderte Cousine des Bräutigams auf der Online-Plattform „Reddit“. „Anfangs dachten wir, wir wären am falschen Ort, bis John herauskam und bestätigte, dass es der richtige Hochzeitssaal war.“

Wie der Bräutigam den Gästen dann offenbarte, hatte es eine kurzfristige Umplanung gegeben. Rund einen Monat vor dem Trautermin hatte John nämlich seine Jugendliebe Kristen getroffen und war sofort wieder Feuer und Flamme für sie gewesen. Die sitzengelassene Braut offenbart der Cousine infolge eine unfassbare Geschichte.

Frau erwischt Zukünftigen beim Fremdgehen

Denn noch bevor John mit offenen Karten spielen konnte, erwischte ihn seine angehende Zukünftige mit seiner Ex Kristen. Sie habe sofort einen Schlussstrich gezogen. Doch anstatt die Hochzeit zu stornieren und das zurückerhaltene Geld untereinander aufzuteilen, habe sich John geweigert und wollte stattdessen seine alte neue Liebe Kristen zum Altar führen.

Doch nicht nur für Rachel war das zu viel. Auch den Gästen stinkte diese Feier gewaltig. Kurzerhand verließen sie die Trauung und ließen Kristen und John mit dem deutlich kleineren Gästekreis zurück. Der Bräutigam zog daraufhin drastische Konsequenzen und brach den Kontakt zu seinen Angehörigen ab. Bleibt nur zu offen, dass die Hochzeit mit Kristen dieses Drama wert war und sie noch heute glücklich verheiratet sind.