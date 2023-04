Hochzeit: Braut verlangt Geld von Gästen – dann wird sie noch dreister

Es gibt eine Weisheit aus der Finanzlehre: Wenn man sich etwas nicht zweimal leisten kann, kann man es sich auch nicht einmal leisten. Klar, so eine Hochzeit kann recht kostspielig sein. Doch was sich eine Braut dabei gedacht hat, ist äußert fragwürdig. Zumal die Gäste oft die eigene Familie und der engere Freundeskreis ist. Menschen also, denen man auch nach der Hochzeit in die Augen schauen muss.

Umso schräger, dass eine Braut von ihren Gästen eine Spende verlangt hat – auch deshalb, um die (teure) Hochzeit zu finanzieren. Eine Userin postete auf Reddit einen entsprechenden Paypal-Spendenaufruf für Gäste einer Hochzeit, schreibt dazu: „Meine Cousine ist beleidigt, weil niemand ihrer Hochzeitsgäste etwas spenden will.“ Oh, Wunder…

Hochzeit: Braut verlangt Geld von Gästen

Im Wortlaut heißt es im Spendenaufruf: „Liebe Leute, wie ihr alle wisst, heirate ich am 15. September. Ich möchte fragen, ob jemand Geld spenden könnte, damit wir eine liebevolle und schöne Hochzeit organisieren und feiern können. Vielen Dank!“ Doch bei dieser noch höflichen Bitte bleibt es nicht. Denn die Braut legt noch einen drauf, wird dreist: „Was mich wirklich beschäftigt, ist, dass ihr und die anderen Gäste zu meiner Hochzeit kommen und Euch amüsieren wollt. Doch wenn ich eine Spendenbitte veröffentliche, ist es plötzlich ganz still.“

Tatsächlich antwortete laut dem britischen „Mirror“ jemand der Braut, schrieb: „Die Menschen können trotzdem nett zu Dir sein. Auch wenn die Zeiten grad hart sind und niemand Geld zu verschenken hat. Reicht es nicht, wenn Deine Liebsten vor Ort sind, Euch feiern und normale Geschenke überreichen? Muss man noch um Geld betteln?“ RUMMS!

Frau blufft eigene Gäste an – und kassiert prompte Antwort

Auf Reddit selbst sind sich die User schnell einig: Die Braut hat sie nicht mehr alle! Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Ich habe noch nie davon gehört, dass jemand um Spenden für die eigenen Hochzeit verlangt hat. Wenn du nicht die Möglichkeiten hast, eine Feier zu bezahlen – warum hat man es dann so eilig?“

„Hochzeiten sind teuer! Doch wenn man kreativ ist, kann man trotzdem ein richtig schönes Fest haben. Das ist echt verrückt, was sie da verlangt.“

„Sie wird am 16. September, also einen Tag nach der Hochzeit, meckern. Denn sie wird mit den Geschenken ihrer Gäste nicht zufrieden sein. Verlasst Euch drauf!“

„Wenn du dir kein Hochzeitsfest leisten kannst, veranstalte einfach keine.“

Tja, stürmischer Gegenwind für die Braut in spe. In diesem Fall wohl vollkommen zurecht…