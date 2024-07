Kreuzfahrt: Alkohol-Flaute an Bord! Aida-Gäste erleben herbe Enttäuschung

Wer eine Kreuzfahrt bucht, erwartet ein makelloses Angebot. Ein sauberes Zimmer an Bord, ein leckeres Restaurant mit frischen Speisen und kühlen Getränken, dazu ein perfekter Service. Schließlich zahlen die meisten Menschen viel Geld für den heiß ersehnten Kreuzfahrt-(Traum-)Urlaub.

Umso größer war die Enttäuschung bei Reisenden der Aida, die während ihrer Zeit an Bord immer wieder nicht das bekamen, wofür sie gezahlt hatten. Das berichtet unser Partnerportal „MOIN.de“.

Kreuzfahrt: Frust bei Blick auf Getränkekarte

Für viele Kreuzfahrt-Reisende war es bereits ein harter Schlag, als die Reederei Aida ihre Preise anhob. Getränke an den Bars der Aida-Flotte wurden in den letzten Wochen deutlich teurer gemacht, besonders Cocktails – egal ob mit oder ohne Alkohol – wurden richtig teuer. So kostet ein Ipanema mittlerweile 38 Prozent mehr als vorher, schlägt jetzt mit 7,50 Euro statt wie vorher 5,40 Euro zu Buche.

Doch das ist nicht das einzige Ärgernis für Aida-Gäste, wie unser Partnerportal „MOIN.de“ weiß. Denn selbst, wenn sich ein Kreuzfahrt-Urlauber dann trotzdem für die teuren Getränke entscheidet, erlebt er eine Enttäuschung. So schrieb ein Mann auf Facebook: „Die Erhöhung der Preise ist ok für mich, (…) dass einige Cocktails weggefallen sind, die ich gerne getrunken habe, ist schon etwas traurig.“ Vor allem, wenn man vorher extra ein teures Getränkepaket gebucht hatte!

Teilweise sind die Cocktails nicht mehr im Sortiment – in anderen Fällen waren die entsprechenden Zutaten einfach nicht an Bord. Ein Passagier, der Mitte Juli auf der „Aida Bella“ durch Skandinavien schippert, beschreibt dieses Ärgernis ebenfalls in einer Facebook-Gruppe.

Kreuzfahrt: Limonaden-Mangel an Bord

Laut des Mannes könne man auf der „Aida Bella“ mindestens sieben Getränke, die sonst zum Standard-Sortiment an den Bars gehören, nicht bestellen. Sogar Limonaden sollen nur begrenzt und in kleinen Mengen angeboten werden.

