Passagiere kassieren jahrelanges Kreuzfahrt-Verbot! Schuld ist ein Handyvideo

Nach einer Kreuzfahrt erwartet man in der Regel schöne Erinnerungen und vielleicht ein Feedback-Formular – aber sicherlich keinen unerwarteten Brief mit einem drastischen Inhalt. Genau das erlebten Jay Dannon und Daniel Wailing, die nach einer Reise mit Carnival Cruises plötzlich für fünf Jahre von allen Kreuzfahrtschiffen des Anbieters ausgeschlossen wurden.

Zwei Influencer, Jay Dannon und Daniel Wailing, berichten auf YouTube über Kreuzfahrten. Ihr Kanal „Sail Away Magazin“ hat 43.000 Abonnenten. Anfang Juni veröffentlichten sie ein kritisches Video über ihre Reise mit dem Schiff Carnival Miracle. Der Titel: „Wir waren auf der Carnival Miracle… und haben es gehasst“. Kurz darauf erhielten sie einen Brief von Carnival Cruises.

Kreuzfahrt-Verbot für Influencer

Der Brief untersagt den beiden Influencern das Reisen mit Carnival Cruises für fünf Jahre. Die Begründung: Carnival könne ihnen nicht die Art von Urlaub bieten, die sie suchen. Unklar bleibt, ob das kritische Video der Grund für das Verbot ist. Carnival erwähnt lediglich eine „jüngste Interaktion“ mit ihnen.

Die Influencer betonen, keine Regeln an Bord des Kreuzfahrt-Schiffes gebrochen zu haben. Laut Brief könnte jedoch auch ein unangemessenes Verhalten ihrerseits der Grund sein. Sie wiesen die Vorwürfe zurück und erklärten, sie würden das Verbot anfechten. „Manche werden sagen, wir sollen den Mund halten. Nett sein“, verteidigten sie ihre Haltung.

Kein Ende in Sicht

Ihr Ziel sei eine realistische Darstellung von Kreuzfahrt-Erfahrungen. „Wir lieben diese Branche. Aber etwas zu lieben bedeutet nicht, seine Schwächen zu ignorieren“, schreiben die beiden Influencer in einen Facebook-Beitrag. Carnival Cruises wollte sich gegenüber dem Portal „cruisetricks.de“ nicht zur Angelegenheit äußern, so „t-online„. Klar bleibt jedoch: Ein Ende der Debatte ist nicht in Sicht.

