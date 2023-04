Hochzeit: Blinde Braut bekommt Verbot von eigenen Gästen – es ist völlig taktlos

Eigentlich sollte eine Hochzeit doch der schönste Tag im Leben werden. Und das Brautpaar sollte dieses wichtige Ereignis so feiern dürfen, wie die beiden es sich wünschen. Eigentlich…

Doch eine blinde Braut aus dem englischen Wales hat ein echtes Problem mit ihren Gästen. Was einige von ihr verlangen, ist wirklich unverschämt!

Hochzeit: Wünsche der Gäste sind echt dreist

Eine blinde Braut aus Wales plant zusammen mit ihrem Partner den schönsten Tag im Leben. Sie wissen schon, wo sie feiern wollen, was es zu essen geben soll, und bemühen sich, diesen besonderen Tag für sich und ihre Gäste unvergesslich werden zu lassen. Doch einige der Hochzeitsgäste machen es der Braut wirklich schwer. Sie haben unglaubliche Forderungen…

Es beginnt damit, dass sie sich über den Ort der Hochzeit beschweren. Die Braut teilt ihre Frustration darüber auf Twitter: „Mein Veranstaltungsort befindet sich in einem wirklich schönen Hotel und Spa in den walisischen Tälern und jemand sagte, es sei zu schick und sie fühlten sich von dem Veranstaltungsort eingeschüchtert.“ Selbst das Konfetti passt einem Gast nicht. Die 29-jährige Braut will Rosenblätter streuen, doch dieser Gast meint, sie solle einfach Konfetti aus Papier nehmen. Weiter geht’s mit dem Essen: Obwohl das Brautpaar extra auf Allergien und Co. Rücksicht nimmt, sagen einige, dass sie das geplante Essen einfach nicht mögen. Aber der Knaller kommt noch: Da die Braut blind ist und wohl auch einige blinde Gäste auf die Hochzeit eingeladen hat, wird es insgesamt vier Blindenhunde auf der Veranstaltung geben. Selbst das passt einigen Leuten nicht: Sie wollen die Tiere nicht dabeihaben, weil sie unter anderem befürchten, Hundehaare auf ihre schicken Outfits zu bekommen. Wie dreist! Dabei benötigt die Braut aufgrund ihrer Krankheit ihren Blindenhund mit dem Namen Tudor.

Die Braut bekommt viel Zuspruch auf Twitter

Auf Twitter können die meisten Kommentatoren gar nicht glauben, was sie da lesen. Sie sind der Meinung, dass die Braut auf solche Gäste verzichten kann. Sie solle ihre Hochzeit so planen, wie sie sich das wünscht.

Im November wird sich dann zeigen, ob sich die Braut durchsetzen konnte und ob einige Gäste zu Hause bleiben…