Hochzeit eskaliert noch vor der Trauung – weil die Gäste plötzlich zu diesen Maßnahmen gezwungen werden

Das hätten die Gäste dieser Hochzeit sich wohl anders vorgestellt. Was plötzlich von ihnen verlangt wurde, ist für Trauungs-Feiern mehr als unüblich. Aber eins nach dem anderen.

Für gewöhnlich sind es Braut und Bräutigam, die im Rahmen ihrer Hochzeit eine Menge Stress haben. Das Brautpaar plant das große Fest mit allem, was dazugehört: Eventlocation, Catering, DJ, Dekoration und noch vieles mehr. Das frischvermählte Ehepaar will seinen Gästen üblicherweise ein wunderschönes Fest bescheren – ganz auf Kosten von Braut und Bräutigam.

Hochzeit wird zum Streitfall

Doch auf einer ganz bestimmten Hochzeit liefen die Planungen zuletzt völlig anders ab – ganz zum Entsetzen der Gäste. Ein Nutzer der Social-Media-Plattform Reddit klagte nun über eine Hochzeit, bei der alle Gäste fleißig mit anpacken mussten – und zwar in mehrfacher Hinsicht. So bekamen die Gäste in ihrer Einladung gleichzeitig eine Liste von Maßnahmen, um die sie im Rahmen der Hochzeitsplanung gebeten wurden.

„Bitte kommt einige Stunden vor der Trauung bereits zur Location, damit ihr dabei helfen könnt, alles aufzubauen“, hieß es dort. Vor allem die Männer sollen nach der Feier ein paar Stunden länger bleiben, „um anschließend beim Abbauen zu helfen“.

Strenge Regeln bei Hochzeit

Während manche Gäste mit dieser Aufforderung vermutlich noch naserümpfend einverstanden waren, wurde es bei den weiteren Forderungen immer skurriler. So bat die Braut alle Gäste, sie mögen bei der Hochzeit kein starkes Parfüm tragen. Schließlich sollen die Gäste vornehmlich den Duft der vielen Blumen bei der Feier wahrnehmen können. Zudem solle niemand Kleidung mit Blumenmustern tragen. Dies könne dazu führen, dass die betroffenen Gästen auf den Fotos zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Das war längst nicht alles: Alle Gäste sollten 300 Euro zahlen. Nur dann könnten sie an der Hochzeit teilnehmen. Und der dickste Hammer: Nach der Trauung sollen die Gäste zügig wieder abreisen, damit das Brautpaar nur noch im engsten Kreis feiern kann.

Hochzeitsgast ist verzweifelt

Verzweifelt wendet sich der Gast an die Reddit-Gemeinde und will wissen: „Sehe ich das zu engstirnig oder ist das Vorgehen des Brautpaars tatsächlich völlig daneben?“

Die Meinung der anderen User ist eindeutig. „Selten wäre es mir so einfach gefallen, eine Einladung abzulehnen“, schreibt ein Nutzer, und ein anderer findet: „300 Euro pro Person? Ich kann mir niemals vorstellen, dass die Hochzeit so viel kostet. Vermutlich liegen die Kosten bei 100 Euro pro Person, und den Rest behält das Brautpaar einfach für sich.“