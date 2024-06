König Charles III. im Stress: Bleibt er nun auf der Strecke?

Trotz seiner Krebs-Erkrankung steht König Charles III im Dienste der Krone und absolviert einen Termin nach dem anderen. Am Mittwoch (5.6.) besuchte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Königin Camilla und Sohn Prinz William eine Gedenkfeier zum Auftakt des D-Day im Süden Englands.

Am Donnerstag (6.6.) stand nun seine erste Auslandsreise seit Bekanntwerden seiner Krebs-Diagnose an: Der Monarch reiste nach Frankreich, ebenfalls im Rahmen des D-Day. Ein volles Programm für den 75-Jährigen, der jetzt wohl Prioritäten setzen muss.

König Charles III: Verpasst er diese Feier?

Es dürfte die Hochzeit des Jahres in Großbritannien werden. Am Freitag (7.6.) treten der Herzog von Westminster und seine Verlobte Olivia Henson in der Chester Kathedrale vor den Traualtar und sagen vor rund 400 anwesenden Gästen „Ja“. Doch ausgerechnet der Patenonkel des Bräutigams, König Charles III, könnte nicht darunter sein.

Das zumindest vermuten die britischen Medien. Neben anderen wichtigen Verpflichtungen des Monarchen könnte es auch einen anderen entscheidenden Grund für die Abstinenz von Charles geben und der liegt weit in der Vergangenheit – genauer gesagt im Jahr 2004, bei der Hochzeit der Schwester des Herzogs.

Dieser Royal kommt auf jeden Fall zur Hochzeit

Damals waren König Charles III. und Camilla ebenfalls zur Trauung eingeladen, doch lehnten ab. Der Grund: Der 75-Jährige und Camilla hätte nicht nebeneinander sitzen können, da sie damals noch nicht verheiratet waren. Dies hätte Spuren bei der heutigen Königin hinterlassen, so eine Quelle gegenüber „MailOnline“.

Laut dem Insider hätten Charles und Camilla die getrennten Sitzplätze bis heute nicht vergessen. Es würden noch eine Menge Spannungen existieren. Ob das aber tatsächlich stimmt und verantwortlich dafür sein könnte, dass der Monarch und seine Frau bei der Eheschließung möglicherweise fehlen? Eine andere Erklärung für ein mögliches Fehlen könnte die Frankreich-Reise von König Charles III einen Tag vor der Hochzeit des Herzogs sein.

Ob der 75-Jährige tatsächlich nicht zur Hochzeit seines Patenkindes kommen wird, bleibt abzuwarten. Die Anwesenheit seines Sohnes Prinz William hingegen gilt als sicher. Er ist einer der Platzanweiser und wird bei der Hochzeit seines guten Freundes dabei sein.