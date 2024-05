Hochzeitspaar erteilt Gästen irre Verbote für Feier – „Ich würde nicht hingehen“

Die Hochzeit soll für so manch einen der schönste Tag im Leben werden. Ein weißes Kleid, ein schicker Anzug, Blumen, gute Musik und jede Menge leckeres Essen. Was aber natürlich auch auf keinen Fall fehlen darf: die Gäste. Wer zu einer Hochzeit eingeladen wird, der gehört meist zu dem engen Freundes- und Familienkreis des Brautpaares und wünscht den frisch Vermählten nur das Beste. Das hat DIESES Hochzeitspaar jedoch nicht davon abgehalten, einige von ihnen mit ziemlich irren Hochzeit-No-Gos zu verschrecken.

Während so manch einer über die doch ziemlich strengen Verbote hinweg sehen kann, sind andere hingegen nicht so einsichtig. Im Netz sorgen die Hochzeitsregeln für eine hitzige Diskussion, wobei sich alle einig sind: Das würde sich keiner gefallen lassen.

Hochzeitspaar geht aufs Ganze

Statt sich über ein Hochzeitsgeschenk und das perfekte Kleid Gedanken machen zu können, ereilt die Gäste dieser Hochzeit eine Liste mit 15 Regeln, die sie unbedingt befolgen sollen. Ganz vorne mit dabei: Dem Fotografen nicht durchs Bild laufen, keine weiße Kleidung anziehen und keine eigenen Anträge auf der Feier. So weit, so gut. Doch neben all jenen Verhaltensregeln, die sowieso als ungeschriebenes Gesetz für den Hochzeitstag gelten sollten, haben sich diese Eheleute noch etwas ganz Besonderes für ihre Gäste überlegt.

+++ Hochzeit: Brautjungfer hält sich nicht an Regel der Braut – sie sollte es bitter bereuen +++

Wer Fotos und Videos im Netz teilen will, der darf das nicht ohne den offiziellen Hochzeits-Hashtag des Brautpaares. Doch damit nicht genug. „Gäste dürfe nicht den ganzen Abend sitzen, wer die Musik nicht mag, soll nach Hause gehen und haltet euch gefälligst beim Trinken zurück“, schreibt das Paar in eben dieser Tonalität nieder, wie das englischsprachige Medium „news9live“ zuletzt berichtete. Die Regelliste kursiert derzeit auf „Reddit“ und sorgt in der Kommentarspalte für ordentlich Diskussionsstoff.

„Jemand will mir sagen, welche Farben ich zu tragen habe und ob ich mich für ein paar Minuten hinsetzen darf? Nein, danke“, wird eine Stimme unter dem Beitrag laut. „Würde mir jemand so etwas schicken, würde ich einfach nicht hingehen“, heißt es von einer anderen Seite.

Ob die Gäste die Regeln ebenso ernst aufgefasst haben wie die „Reddit“-Community und ob nach dieser Standpauke überhaupt jemand bei der Hochzeit aufgetaucht ist, bleibt unbekannt.