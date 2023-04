„Wer wird Millionär“: Günther Jauch stellt Gast im Studio zur Rede – „Ich will Namen und Sessel wissen!“

Huch, das gab es so auch noch nie bei „Wer wird Millionär“. Günther Jauch hat bereits einiges in seiner Karriere als Moderator der RTL-Quizshow erlebt, doch was er jetzt in einer seiner Sendungen macht, ist völlig neu.

Der „Wer wird Millionär“-Star schnappt sich während der Raterunde seines Kandidaten einfach einen Mann aus dem Publikum und stellt ihn zur Rede. Was ist bloß passiert?

„Wer wird Millionär“: 1000-Euro-Frage mit Folgen

WWM-Teilnehmer Evangelos Polichrondis hat es auf den Ratestuhl bei Günther Jauch geschafft. Doch bereits bei der 1000-Euro-Frage verzweifelt er. Schuld ist eine Frage aus dem Tierreich, die er nicht ohne Hilfe beantworten kann.

Die Frage: Womit ist dasselbe Tier gemeint – obwohl die eine Bezeichnung auf ein Insekt und die andere auf ein Säugetier schließen lässt?

A: Samstwanze & Taschenbiber

B: Cordzecke & Beutelmaus

C: Wolffloh & Tütenhase

D: Filzlaus & Sackratte

Evangelos Polichrondis befragt das gesamte Publikum, in der Hoffnung, sicher aus der 1000-Euro-Nummer herauszukommen. Die Antworten der Zuschauer im TV-Studio sind eindeutig:

Antwort A: 2 Prozent

Antwort B: 19 Prozent

Antwort C: 4 Prozent

Antwort D: 75 Prozent

„Wer wird Millionär“: Günther Jauch stellt Gast zur Rede

Doch Moderator Günther Jauch hat bei dem Ergebnis genug. Der Wahl-Potsdamer kann nicht glauben, dass 2 Prozent Antwort A genommen haben und will der Sache mitten in der Sendung auf den Grund gehen. Jauch: „Sagt mir da oben, wer den Taschenbiber angekreuzt hat. Ich will Namen und Sessel wissen!“ Plötzlich bekommt der RTL-Moderator heraus, wer die Antwort eingetippt hat. „Block B, Reihe 3 Platz 13“.

Ein sichtlich beschämter Mann gibt sich zu erkennen, muss sich der Frage des Quizmasters stellen. Jauch: „Sie müssen nicht sagen, wie Sie heißen. Wie kommt es zu dieser Wahl?“ Die Antwort des Gastes schießt den Vogel letztendlich ab: „Ich habe das Abstimmungsgerät falsch herum gehalten.“

So so, da fehlen selbst einem erfahrenen „Wer wird Millionär“-Moderator wie Günther Jauch schlichtweg die Worte…

Welche Antwort am Ende wirklich richtig ist und welche Antwortmöglichkeit der Kandidat genommen hat, das erfährst du spätestens am Montagabend bei RTL.