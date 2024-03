Hochzeit: Braut erlebt Alptraum – schuld sind die Eltern ihres Bräutigams

Eine Hochzeit soll der absolut schönste Tag im Leben einer jeden Frau werden – doch für eine Mexikanerin endete sie im absoluten Alptraum!

Was für eine absolut fiese Nummer! Weil sie nicht wollten, dass ihr Sohn seine Verlobte zur Frau nimmt, sabotierten die Eltern die eigene Hochzeit des Sohnes – und ließen dabei nichts unversucht. Sogar die Polizei musste anrücken.

Hochzeits-Alptraum wird wahr – Schwiegermonster eskalieren völlig

Das berichtet unter anderem die „New York Post“. Alexandra verliebte sich in den Sohn von reichen Eltern in Mexiko. Das passte den Elter so gar nicht. Ihre böse Vermutung: Die hat es doch bloß auf unsere Kohle abgesehen!

Schon zu einem echten Kennenlernen sollten es nie kommen. Die Eltern waren absolut dagegen, die Frau aus den schlechteren Verhältnissen überhaupt kennenzulernen. Sie gaben Alexandra sogar Geld dafür, dass sie ihren Sohn in Ruhe lässt. So weit, so hartnäckig. Doch auch das Paar blieb hartnäckig, hielt an seiner Liebe fest. Es folgte die Hochzeit – und dann gab es bei den Schwiegereltern endgültig kein Halten mehr!

Nach der Farb-Aktion musste die Polizei zur Hochzeit kommen

Sie weigerten sich zur Hochzeit zu kommen. Doch das war längst nicht alles. Sie heuerten einen Mann an, der das weiße Kleid der Braut vor der Kirche mit roter Farbe bespritzte! Doch das Paar ließ sich davon nicht die Hochzeit versauen. Die Braut ging nach Hause und schmiss sich einfach in ein anderes Kleid. Dann konnte geheiratet werden.

Doch die Farb-Aktion war längst nicht das Ende der Fahnenstange. Die Eltern rief bei der Polizei an und behaupteten, dass auf der Hochzeit gedealt werde. Die Beamten rückten aus, durchsuchten Gäste und Brautpaar. Dann dampften sie wieder ab. Diese Hochzeit wird dem Brautpaar wohl noch lange im Gedächtnis bleiben. Bleibt nur zu hoffen, dass ihre Ehe gemäßigter abläuft.