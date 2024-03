Hochzeit: Bräutigam bricht vor allen in Tränen aus – DAS hätte niemand erfahren sollen

Eine Hochzeit soll dem Brautpaar und auch allen Gästen gut in Erinnerung bleiben. Auf den meisten Feiern gibt’s tolles Essen, gute Musik und es wird viel Spaß gehabt.

So hatte sich das Brautpaar wohl auch ihre Feier vorgestellt. Doch dann kam alles anders. Ein Hochzeitsgast berichtete in einem Beitrag auf Reddit von der ungewöhnlichen Feier.

Hochzeit: Geheimnis wurde enthüllt

„Die Hochzeit selbst war wunderschön. Das Paar war zu allen freundlich und höflich, das Essen war gut und reichlich, der Veranstaltungsort war wunderschön, alles lief reibungslos“, erzählte eine Freundin der Braut in einem Post auf Reddit. Dann stand die Schwester der Braut auf, um eine Rede zu halten. Dort enthüllte sie Details, die lieber nicht ans Licht hätten kommen sollen.

Um das besser zu verstehen, muss man die Hintergrundgeschichte kennen. Die Braut und ihre Schwester sind zweieiige Zwillinge. Ihre Schwester wurde in der Schule oft als hübscher betitelt und auch der Bräutigam war damals, in der 8. Klasse, selbst in die Schwester verknallt und schrieb ihr sogar einen Liebesbrief. Keine große Sache, das verflog schnell und später lernte der Bräutigam dann seine jetzige Ehefrau besser kennen. Die meisten der Gäste kannten diesen Teil der Geschichte auch schon, daher war es keine Überraschung, als die Schwester während ihrer Rede dieses Detail aus der Vergangenheit erwähnte.

Peinliche Rede

Die Schwester der Braut wollte diese Geschichte scheinbar als witzige Anekdote abtun. Doch dabei ging sie einen Schritt zu weit. Sie holte während ihrer Rede besagten Liebesbrief hervor, den sie offensichtlich aufbewahrt hatte. Eben genau den Brief, den er ihr geschrieben hatte, als er dreizehn war, in dem er seine Gefühle gestand. Die Schwester las in ihrer Rede den Brief Wort für Wort vor allen Gästen vor, einschließlich des Teils, in dem er schrieb, sie sei das schönste Mädchen in der Klasse – dabei war die Braut auch in dieser Klasse. Dann sagte die Schwester abschließend, dass es eine gute Sache sei, dass ihre Ansprüche damals nicht niedriger gewesen seien, sonst hätte diese Hochzeit nie stattfinden können.

„Was für eine eifersüchtige Hexe“, ist nur eines der vielen Kommentare, die sich unter dem Beitrag finden lassen. Wer eine solche Schwester hat, braucht wirklich keine Feinde mehr.