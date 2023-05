Hochzeit: Unhöflichste Einladung aller Zeiten – DAS verlangt das Paar von den Gästen

Eine gute Einladung ist für eine erfolgreiche Hochzeit das A und O. Denn darin kann man Gästen nicht nur einen zeitlichen Leitfaden für die Feier mit an die Hand geben, sondern auch wichtige Punkte wie Geschenke, Kleiderordnung oder sonstiges mitteilen.

Doch nun soll ein Paar den Vogel mit seiner Einladung abgeschossen haben. Anstatt die Vorfreude ihrer Gäste auf die nahende Hochzeit anzuheizen, riskierten sie, dass sie am Ende ganz alleine feiern würden.

Hochzeit: Paar mit unglaublichen Regeln

Laut der „Sun“ soll es sich dabei um die unhöflichste Hochzeitseinladung handeln, die es jemals gegeben hat. Zugegeben: Wer heiratet, hat das Recht, seine Feier so zu gestalten, wie er oder sie das will. Dabei sollte man allerdings nicht vergessen, dass man den Gästen damit unter Umständen große Hürden aufstellt. So auch bei diesem Paar, das in der Einladung so viele Forderungen und Vorschriften auflistete, dass es riskierte, an seinem großen Tag ganz alleine dazustehen.

+++ Hochzeit: Braut erlebt Alptraum – ihre Schwester reibt noch Salz in die Wunde +++

Doch fangen wir vorne an. Zunächst widmeten sie sich einem sehr umstrittenen Thema: der Kleiderordnung. Anstatt ihren Gästen die Qual der Wahl zu überlassen, wie sie auf ihrer Hochzeit erscheinen würden, wurde ihnen hier direkt ein Riegel vorgeschoben. „Wir bitten alle Gäste, so viel Weiß wie möglich zu tragen. Absolut keine lilafarbenen oder ganz schwarzen Outfits“, hieß es im ungewöhnlichen Hochzeitsschreiben. Doch es kam noch dicker.

Paar verlangt Babysitter für Kinder

Die nächste Büchse der Pandora wartete aber bereits. Denn als nächstes widmete sich das Paar einem Thema, dass in der Hochzeitscommunity oft für Uneinigkeit sorgt. Kinder zur Feier mitbringen – ja oder nein? Dazu hatten besagte Braut und besagter Bräutigam auch eine eindeutige Meinung: „Besorgt euch einen Babysitter, denn ehrlich gesagt werden wir nichts für sie zu tun haben.“

Noch mehr Nachrichten:

Als Nächstes widmeten sie ihre Aufmerksamkeit den Antwortschreiben. Das Paar warnte: „Wir werden im April 2025 eine Erinnerung verschicken, aber wenn ihr nicht antwortet und trotzdem kommt, bringt einen Stuhl und ein Sandwich mit.“ Zu guter Letzt wiesen die Gastgeber auf ihr striktes Alkoholfreiheitsgebot hin. „Am Veranstaltungsort wird kein Alkohol angeboten oder erlaubt“, so die ungewöhnliche Anweisung.

Im Netz ließen die kritischen Kommentare zu dieser Einladung nicht lange auf sich warten. „Klingt nach einem Riesenspaß… nicht. Und ich trinke nicht einmal. Allein die Formulierung reicht aus, um mich dazu zu bringen, nein zu sagen“, lautete so etwa eine Antwort. Ein anderer Nutzer formulierte es sogar noch drastischer: „Das war’s, ich schäme mich für die Hochzeit.“ Bleibt nur zu hoffen, dass das Paar seinen Einladungstext im Nachhinein nicht bereuen wird und den Preis mit einer ausbleibenden Gäste-Schar bezahlen muss.