Hochzeit: Braut verschiebt Trauung – der Grund ist ein anderer Mann

Für ein verliebtes Paar markiert die eigene Hochzeit meist den wichtigsten Tag im gemeinsamen Leben – das Ja-Wort ist für so manche wichtiger als Geburtstag und Weihnachten zusammen.

Ein Paar aus England musste sich allerdings eingestehen, dass ihre Hochzeit wohl kaum den wichtigsten Tag von König Charles III. schlagen würde können. Die beiden stellten ihre Hochzeitsfeier um, als sie erfuhren, dass sie am selben Datum wie der Krönung des Sohnes der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist.

Hochzeit: Paar macht sich Sorgen wegen Royals-Krönung

Seit langem freuten sich Victoria Abel und Tim Bayliss aus Staffordshire (England) auf ihren großen Tag, hatten schon ihre Hochzeit festgelegt, als die Krönung von König Charles III. noch in weiter Ferne lag. Das Paar war bereits seit zwölf Jahren zusammen und hatte einen gemeinsamen Sohn – es wurde also Zeit, dass die Hochzeitsglocken klingeln.

Als Victoria dann im Radio die Bekanntgabe des Datums hörte, konnte sie es erstmal kaum glauben. „Am Anfang war es ein bisschen frustrierend“, gibt die 35-Jährige gegenüber dem britischen „Mirror“ zu. Sie und Tim waren besorgt, dass alles an dem Tag geschlossen werden würde – schließlich finden zu so einem royalen Ereignis normalerweise Straßenfeste statt, die Straßensperrungen nötig machen würden.

Mehr zum Thema: König Charles III: Private Bilder aufgetaucht! Davon bekamen Zuschauer bei der Krönung nichts mit

Hochzeit: Paar verschiebt Trauung

Laut „Mirror“ ging diesbezüglich jedoch alles gut – und Victoria war verzückt von der Deko in der Kirche: „Es hat alles gut zusammen gepasst! Wir waren in der Kirche sie hatten alle englische Farben und Blumen in der gleichen Farbe.“

Mehr Themen:

Dennoch hat König Charles III. die Hochzeit von Victoria und Tim indirekt beeinflusst: Die Verlobten hatten sich nämlich entschlossen, die Zeremonie von 13 Uhr auf 12.30 Uhr zu verschieben, damit alle Gäste danach die Krönung verfolgen können. „Du musst dich damit abfinden. Er ist einer von ihnen, nicht?“, so Braut Victoria dazu.