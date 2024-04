Royale Trennung – Neffe von König Charles beendet Romanze: „Schock“

Peter Phillips, der Neffe von König Charles III. und ältester Enkel der verstorbenen Königin Elisabeth II., läuft normalerweise unter dem Radar der royalen Berichterstattung. Doch jetzt stehen seine Trennungsgerüchte im Raum.

Neffe von König Charles III.: Jetzt redet ein Insider Klartext

Die Gerüchte über eine Trennung zwischen Peter Phillips, dem Sohn von Prinzessin Anne, und seiner Freundin Lindsay Wallace sollen jetzt durch Berichte der britischen Zeitung „The Sun“ bestätigt worden sein. Nach drei Jahren Beziehung gehen die beiden angeblich getrennte Wege.

Peter Phillips war bereits vor dieser Beziehung bekannt für seine Trennung von seiner früheren Ehefrau Autumn Phillips. Das Paar war seit 2008 verheiratet und hat zwei Töchter. Jetzt scheint auch seine nächste Beziehung zu Ende zu sein – und die war nur von kurzer Dauer. Der Neffe von König Charles war mit der Tochter eines Ölmagnaten, Lindsay Wallace, zusammen. Sie selbst ist ebenfalls geschieden und hat zwei Kinder.

König Charles‘ Neffe: Trennung war für viele ein „Schock“

Das wohl jetzt ehemalige Paar, Peter Phillips und Lindsay Wallace, kennen sich bereits länger. Seit Jahren waren die beiden zunächst Freunde, bevor ihre Beziehung begann. Doch wie ein Insider nun gegenüber der Zeitung „Hello!“ bestätigt, sollen sie sich getrennt haben: „Peter und Lindsay trafen die schwierige Entscheidung, sich zu trennen.“ Für viele Freunde kam die Nachricht unerwartet, wie der Insider weiter weiß: „Es war natürlich ein Schock, da die meisten Leute dachten, sie seien absolut solide, das ist sehr traurig.“

Der Grund für die Trennung wurde ebenfalls mitgeteilt: Peter Phillips‘ geschäftliche Verpflichtungen und seine Arbeit in der Formel 1 ließen den Neffen des Monarchen und Lindsay zu wenig gemeinsame Zeit. Der Royal reist ständig um die Welt, während Lindsay in Schottland lebt, was es schwierig machte, sich regelmäßig zu sehen.

Peter Phillips, einer der Lieblingsenkel der verstorbenen Queen Elizabeth II., und Lindsay Wallace wurden erstmals im März 2021 zusammen gesehen, was die Gerüchte über eine Romanze verstärkte. Lindsay ist seit Langem mit der königlichen Familie bekannt. Sie besuchte bereits dieselbe Schule wie Peters Schwester Zara. Auch an deren Hochzeit mit Rugby-Star Mike Tindall im Jahr 2011 nahm sie teil.

In den vergangenen Jahren waren Lindsay Wallace und Peter Phillips gemeinsam bei verschiedenen königlichen Veranstaltungen zu sehen, darunter in Wimbledon und bei dem Krönungskonzert für seinen Onkel, König Charles III. Beim Großen Preis von Bahrain Anfang März dieses Jahres erschien Peter jedoch allein.