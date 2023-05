Hochzeit: Schwester des Bräutigams sorgt für großen Eklat – dann wird es noch schlimmer

Eine anstehende Hochzeit ist in der Regel nicht nur für Liebespaare ein Grund für pure Ekstase. Je näher der große Tag rückt, umso mehr steigt in der Regel die Aufregung. Und das nicht nur beim bald vermählten Paar, sondern auch bei Familie und Freunden.

Während sich viele Gäste eher zurückhalten, was die Planung für den großen Tag angeht, kommt es leider auch immer wieder vor, dass Freunde und Verwandte ihren ganz eigenen Kopf haben, wie die Hochzeit gestaltet werden soll. So auch in diesem Fall, in dem die Mutter und Schwester des Bräutigams auf einmal ihre Finger im Spiel hatten – sehr zum Leidwesen des Brautpaares.

Hochzeit: Mutter nimmt plötzliche Änderungen vor

Schon Tage vor der eigentlichen Feier bahnte sich das große Drama für besagtes Paar an. Denn was die Braut damals noch nicht ahnte: Ihr Zukünftiger hatte seine Familie nie über seine Hochzeitspläne informiert. Und das sollte sich leider schneller rächen, als gedacht. Erst zwei Wochen vor der geplanten Trauung ließ der Mann dann die Bombe vor seiner Familie platzen.

Mit ungeahnten Folgen. Denn seine Mutter wollte beim großen Tag ihres Sohnes prompt mitmischen. Weil ihr der eigentlich geplante Veranstaltungsort missfiel, sagte sie der Location kurzerhand ab und buchte kurzfristig eine neue. Ohne die Braut und ihren Sohn darüber zu informieren…

Vom Horror-Erlebnis berichtete die Braut Jahre später in einem Podcast. Doch nicht nur das sollte ihr lebhaft in Erinnerung bleiben.

Schwägerin sorgte für Horror-Moment

Denn auch während der Trauung kam es zu einem Vorkommnis, das sie so schnell nicht vergessen sollte. Als die Braut zum Altar schritt, folgte ihr ihre Schwägerin. Doch nicht die Einlauf-Zeremonie machte die Braut fassungslos. Die Schwester ihres Zukünftigen hatte für ihren großen Tag ausgerechnet ihr altes Hochzeitskleid als Outfit auserkoren. Scheinbar hatte ihre Schwägerin auch ihre eigene Feier nochmal zelebrieren wollen.

Denn einige Jahre zuvor war sie durchgebrannt und hatte lediglich eine improvisierte Feier in Las Vegas erlebt. Hätte die Braut diese Warnzeichen wohl früher beachtet! Denn sechs Jahre nach ihrer Hochzeit blickt sie heute auf den Scherbenhaufen ihrer Ehe und hat vor kurzem die Scheidung eingereicht. Aber wie sagt man so schön: Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende…