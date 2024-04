Kreuzfahrt: Zweifache Mutter macht Urlaub – und lässt ihre Kinder (6, 8) allein zu Hause

Ja, so eine Kreuzfahrt ist etwas Feines. Man schippert durch die Weltmeere, bereist fremde Länder und kann dabei herrlich entspannen. Auch eine Mutter aus Texas (USA) wollte in diesem Genuss kommen – doch für was einen Preis, ist kaum zu fassen, denn: Die 29-Jährige ließ ihre kleinen Kinder einfach allein zuhause!

Es stank nach Urin, Müll und Essensreste türmten sich: Was diese Mutter ihren sechs- und achtjährigen Kindern antat, macht fassungslos. Das englischsprachige Portal „ABC13“ berichtet von dem Vorfall.

Mutter machte ohne ihre Kinder eine Kreuzfahrt

Die Mutter wurde verhaftet. Laut Gerichtsakten schlugen Nachbarn Alarm. Sie sagten, sie hätten gesehen, wie die Mutter von zwei Kindern mit Gepäck und Taschen wegging – und nicht wieder zurückkehrte! Einige Tage später wurde die Polizei aufmerksam, führte eine Kontrolle durch.

Sie fanden die kleinen Geschwister umgeben von Urin, Müll und Essensresten allein zu Hause vor. Die Kinder erzählten den Beamten, dass ihre Mutter zu einer Kreuzfahrt in den Urlaub gefahren sei.

Kinder kamen zu ihrer Tante

„Diese Kinder wurden viele Tage lang unbeaufsichtigt gelassen und in Gefahr gebracht“, sagte Keegan Childers, der Chefankläger des Bezirksgerichts. „Damit sie für sich selbst sorgen, sich selbst ernähren, für sich selbst sorgen können und was passiert, wenn jemand einbricht? Was ist, wenn da ein schlechter Nachbar ist? Es könnten jede Menge Schreckens- und Albtraumszenarien auftauchen.“

Wie die Beamten berichteten, fanden sie eine Webcam und ein Handy vor, mit denen die Kinder angeblich von ihrer Mutter überprüft wurden. Immerhin: Die Feuerwehr stellte fest, dass es den Kindern den Umständen entsprechend gut ging. Sie kamen zu ihrer Tante. Diese wollte sich gegenüber „ABC13“ nicht äußern.