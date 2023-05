Hochzeit: Todes-Drama! Brautpaar verunglückt auf dem Weg zur Hochzeitsnacht

Diese Geschichte lässt einem das Blut in den Adern gefrieren: Nur wenige Stunden nachdem Sam und Aric ausgelassen ihre Hochzeit feierten, verunglückten sie schwer. Die Braut starb.

Es sollte eigentlich der schönste Tag in ihrem Leben werden – stattdessen wurde er für Sam der letzte. Die Braut und ihr frisch angetrauter Ehemann Sam verunfallten wenige Stunden nach ihrer eigenen Hochzeit. Während der Bräutigam überlebte, starb die 34-Jährige.

Hochzeit: Betrunkene Autofahrerin löscht junges Leben aus

Wie die „New York Post“ berichtet, gab sich das Paar am Strand von South Carolina (USA) am 28. April das Ja-Wort. Nachdem sie ausgelassen mit Familie, Freunden und Bekannten feierten, verließen sie am späten Abend die Party-Location. Mit zwei Familienmitgliedern stiegen sie in ein Auto, wollten zu der für die Hochzeitsnacht gemieteten Location fahren.

Doch dann geschah das schreckliche Unglück: Plötzlich rammte sie eine mutmaßlich betrunkene Fahrerin mit stark überhöhter Geschwindigkeit! „Der Golfwagen wurde über hundert Meter weit geschleudert und überschlug sich mehrmals“, erzählte die Mutter von Aric. Die Braut starb noch am Unfallort. Der Bräutigam kam mit einer Gehirnverletzung und mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Sein Zustand ist kritisch. Zwei Operationen hat er bereits hinter sich. Er wird wohl lange Zeit brauchen, bis er sich wieder erholt hat.

Hochzeit: Spenden-Seite eingerichtet

„Mir wurde Arics Ehering in einer Plastiktüte im Krankenhaus ausgehändigt, fünf Stunden nachdem Sam ihn an seinen Finger gesteckt hatte“, berichtet die Mutter des Ehemanns. Auf einer eingerichteten Spendenseite gingen inzwischen über 644.000 US-Dollar (etwa 580.000 Euro) ein. Davon sollen die Behandlungskosten von Aric, den beiden anderen Familienangehörigen und die Beerdigung der Braut bezahlt werden.

Wie die „New York Post“ berichtet, sitzt die 25-jährige Unfallverursacherin hinter Gittern. Ihr drohen mehrere Jahrzehnte Haft.