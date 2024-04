Limbecker Platz in Essen feiert Neueröffnung – doch es gibt einen großen Haken

In den vergangenen Monaten hat sich viel getan im Limbecker Platz in Essen. Viele leerstehende Räumlichkeiten haben wieder einen neuen Mieter gefunden. Da wäre eine neue Filiale des Juweliers Al-Sham, das Modegeschäft „Pull & Bear“ oder auch die Eisdiele Eislabor.

Doch damit ist das Centermanagement noch lange nicht am Ende ihrer Pläne für 2024. Nun wird bereits die nächste Neueröffnung im Limbecker Platz groß angekündigt.

Limbecker Platz kündigt nächsten neuen Shop an

„Søstrene Grene kommt zu uns in den Limbecker Platz“, teilt der Limbecker Platz auf seinen Social-Media-Kanälen mit. „Søstrene Grene“ ist ein dänisches Unternehmen, das unter anderem Wohnaccessoires, Küchenzubehör, Geschenkartikel, Schreibwaren und Kleinmöbel anbietet. Für den neuen Shop wurden extra zwei Läden zusammengelegt. Nun können sich die Kunden auf 250 Quadratmetern austoben und shoppen.

DER WESTEN hatte bereits im Februar die Neueröffnung des Deko-Ladens angekündigt, nun sollen die Besucher Bescheid wissen, dass es schon in Kürze soweit ist. Und zwar soll die Neueröffnung am 19. April groß gefeiert werden. Und damit auch jeder an diesem Tag von der Neueröffnung mitbekommt, haben sich die Verantwortlichen etwas einfallen lassen.

Willkommensgeschenk – doch SIE gehen leer aus

„Dich erwarten besondere Aktionen und Live-Musik“, so das große Versprechen. Wie die „WAZ“ weiß, dürfen sich die ersten 120 Besucher auf ein ganz besonderes Willkommensgeschenk freuen: einen handgetufteten Teppich. Los geht es um 10 Uhr am Freitag, wenn auch der Limbecker Platz öffnet. Für manche Kunden könnte die Uhrzeit zu einem Problem werden, denn viele werden um 10 Uhr wohl noch arbeiten müssen und somit bei der Eröffnungsaktion leer ausgehen.

In anderen großen Ruhrgebiets-Einkaufszentren wie dem Centro Oberhausen oder dem Ruhrpark Bochum gibt es bereits Läden des dänischen Unternehmens. Nun folgt auch ein „Søstrene Grene“-Shop im Limbecker Platz in Essen im Erdgeschoss, neben Vero Moda.