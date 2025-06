Ruhr Park Bochum feiert exotische Neueröffnung – hast du DAS schon mal probiert?

Im Ruhr Park Bochum verbringen Kunden gerne mal einen ganzen Nachmittag. Schließlich gibt es bei den rund 150 Shops eine Menge in dem Open-Air-Einkaufszentrum zu entdecken. Nun öffnet ein neues Restaurant seine Pforten, das für Kunden das nächste Highlight werden könnte.

Das neue Lokal im Ruhr Park Bochum fällt voll in den aktuellen Food-Trend. Der Laden bietet japanische Soufflé-Pancakes an, die live im Einkaufszentrum gebacken werden.

Ruhr Park Bochum begrüßt Neuzugang

Am Samstag (24. Mai) war es so weit und „Fluffy’s“ im Ruhr Park in Bochum öffnete seine Pforten. Das Besondere an dem Lokal: Die Gäste können live dabei zusehen, wie die fluffigen Soufflé-Pancakes zubereitet werden. Anschließend können sie zwischen Toppings wie Lotuscreme, Pistazie oder Crème brûlée wählen und ihren japanischen Pancake mit einem Matcha oder Bubble Tea genießen.

Auch auf den Social-Media-Kanälen teilt der Ruhr Park Bochum die Neueröffnung des Ladens. Sowohl auf Instagram als auch auf Facebook teilen einige Kunden ihre Vorfreude auf einen Besuch bei dem neuen Laden, der zwischen Rieker und Nanu-Nana liegt. „Da müssen wir hin!“, schreibt exemplarisch eine begeisterte Facebook-Nutzerin.

