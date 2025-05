Ruhr Park Bochum: Kunden nach Neuerung stinksauer – „Richtig schlechte Idee“

Eigentlich wollte der Ruhr Park seinen Kunden eine Freude machen – doch diese Neuerung stößt bisher auf eher wenig Gegenliebe.

Beim Bummel zwischen den rund 150 Geschäften im Ruhr Park Bochum kann sich durchaus mal der kleine Hunger zwischendurch melden. Gastro-Betriebe und Lokale gibt es im Einkaufszentrum natürlich auch – aber wenn man jetzt nicht gleich eine ganze Pizza bei „L’Osteria“ verdrücken will, kann man seit kurzem auch einfach zu einem der neuen Snackautomaten gehen und sich einfach ein paar Chips oder einen Schokoriegel genehmigen.

Süße und salzige Snacks während eines Shopping-Trips? Da gibt es doch nichts dagegen auszusetzen, könnte man meinen… Naja, einige Ruhr-Park-Kunden in Bochum sehen das offenbar anders.

Ruhr Park Bochum verkündet Neuerung

Die Snackautomaten hat der Ruhr Park Bochum an drei verschiedenen Standorten platziert: An den Toiletten neben „Konplott“, hinter „C&A“ und in der „Via Bartolo“. Doch als das Einkaufszentrum am 9. Mai auf Instagram auf die neuen Geräte hinwies, fiel das Kunden-Feedback in den Kommentaren überraschend negativ aus.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Auszug aus den Instagram-Reaktionen:

„Super! Voll Zucker und Energydrinks. Richtig schlechte Idee.“

„Ein kleiner Supermarkt wäre gut. Lidl und Kaufland sind ja auch nicht mehr da.“

„Richtig unnötig, die Snackautomaten. Wie die ganzen unnötigen, überteuerten Geschäfte, wo fast nie ein Kunde ist. Der Ruhr Park schafft sich selbst ab.“

„Gibt es eigentlich keine einfache Bratwurst im Brötchen mehr zu kaufen im Ruhrgebiet?“

Mehr News:

Immerhin: Nicht alle scheinen sich an den neuen Snackautomaten im Ruhr Park Bochum zu stören. Ganze 140 Likes konnte der Beitrag auf dem Instagram-Account des Einkaufszentrums sammeln. Dem ein oder anderen Naschzahn unter den Kunden macht man damit also sicherlich eine Freude.