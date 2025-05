Movie Park verkündet Nachricht – Fans wissen gar nicht, wo ihnen der Kopf steht

Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen ist einer der beliebtesten Freizeitparks in NRW. Passend zum Namen dreht sich hier alles um das Thema „Film“. Und dabei kommen sowohl die kleinen als auch die großen Besucher voll auf ihre Kosten.

Jetzt verkündet der Movie Park aber eine Nachricht, bei der die Fans vollkommen durchdrehen und sich zu Hunderten melden.

Movie Park verkündet es selbst – es gehen Hunderte Nachrichten ein

Splat-O-Sphere, Time Riders, Avatar Air Glider oder Zuma’s Zoomers – der Movie Park begeistert Groß und Klein mit jeder Menge Attraktionen. Daher zieht es auch viele Familien in den beliebten Freizeitpark. Passend zum „Internationalen Tag der Familie“, der offiziell am Donnerstag (15. Mai) gefeiert wurde, verlost der Park ein „filmreifes Familienpaket“ laut eigenem Facebook-Eintrag. Hierzu heißt es: „Genießt kostenlosen Eintritt inkl. Parken, Speedy Pässe Platin sowie Zugang zu unserem italienischen Buffet-Restaurant ‚Trattoria Hollywood‘ – und das alles für vier Personen in der Saison 2025!“

Kein Wunder, dass sich darauf Hunderte von Fans melden. Zurzeit gibt es neben 488 Likes satte 769 Kommentare (Stand: 16. Mai, 09.58 Uhr) unter dem Beitrag. Darin heißt es unter anderem: „Familie ist das Größte, was man haben kann. Ich liebe sie. Mein Mann Wolfgang und meine Kinder und Enkel würden sich freuen“ oder auch „Etwas Wichtigeres als Familie gibt es nicht, daher genießen wir jeden Moment miteinander. Für uns ist ein Freizeitpark-Besuch Familienzeit, ein Tag Auszeit vom Alltag und glückliche Kinder mit strahlenden Augen“.

Du kannst noch mitmachen

Der Grund für diese herzergreifenden Kommentare? Um das Familienpakt zu gewinnen, wünscht sich der Movie Park, dass die Follower dem Park-Account folgen, den Beitrag liken, ihre liebsten Co-Stars markieren und schreiben, was ihnen Familie bedeutet.

Wenn du auch noch bei dem Gewinnspiel mitmachen möchtest, musst du dich ranhalten. Teilnahmeschluss ist nämlich bereits der 18. Mai 2025 um 23.59 Uhr. Na, dann mal viel Glück!