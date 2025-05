Penny: Kunden erleben Chaos vorm Markt – „Richtig schlimm“

Eigentlich ist die Idee der Altkleider-Container eine sehr gute. Wenn etwas nicht mehr passt oder nicht mehr gefällt, kann es einfach in den dafür vorgesehenen Containern abgegeben werden. Organisationen wie das Deutsche Rote Kreuz sammeln die Textilien dann ein, bereiten sie auf oder verarbeiten sie und helfen damit schließlich Menschen in Not. Bei den Altkleider-Containern auf einem Penny-Parkplatz lief jetzt allerdings gehörig was schief.

Dieser Anblick ließ Penny-Kunden fassungslos zurück. Vor einer Filiale türmten sich die Altkleiderberge. Ein Kunde umsichtiger handelte sofort. Unser Partnerportal News38 berichtet von dem Vorfall…

Chaos vor der Penny-Filiale

Vor einem Penny-Markt im Osten Niedersachsens standen gleich mehrere Altkleider-Container. Doch als Kunden auf den Parkplatz fahren, erleben sie ihr blankes Wunder. Denn die Berge an Kleidung türmten sich nicht nur in den dafür vorgesehenen Containern, sondern auch rings um sie herum. Über mehrere Quadratmeter verteilt quollen die Klamotten fast über!

Als Penny-Kunde Lukas das Chaos sah, handelte er sofort. Zunächst machte der pflichtbewusste Kunde einige Fotos mit seinem Handy, welche er später in einer Facebook-Gruppe hochlud. Außerdem habe er sofort beim Ordnungsamt angerufen, damit dieses sich um die Altkleiderberge kümmert. Es habe „richtig schlimm“ ausgesehen, berichtete Lukas.

Filiale reagiert

Laut Ordnungsamt sei das Chaos allerdings Sache des Discounters. Eine Penny-Sprecherin bestätigte gegenüber News38, dass der Markt den illegal abgeladenen Müll umgehend „auf unsere Kosten entsorgt“ habe. Und das ist noch nicht alles. Denn es stellte sich heraus, dass Container anscheinend ohne Genehmigung an der Filiale platziert wurden! „Da wir keinen Kontakt zu den Verantwortlichen herstellen konnten, haben wir die Abholung der Container ebenfalls auf unsere Kosten veranlasst“, heißt es.

Ob die Container ohne Genehmigung noch ein rechtliches Nachspiel mit sich ziehen, ist zunächst unklar. Die ganze Geschichte, sowie die Bilder der überquellenden Altkleider-Container auf dem Penny-Parkplatz, findest du in diesem Artikel von News38.