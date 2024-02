Limbecker Platz Essen fiebert Neueröffnung entgegen – schon bald ist es soweit

Shopping-Freunde, aufgepasst! Der Limbecker Platz Essen bekommt Zuwachs. Ein neues Geschäft wird schon bald seine Pforten in dem Einkaufscenter öffnen.

Egal ob Klamotten, Parfüm oder Elektronik: Im Limbecker Platz in Essen werden Kunden in fast allen Bereichen fündig. Und es dauert nicht mehr lange, dann wird ein neuer Laden das Angebot des Einkaufszentrums erweitern. Es geht um das Thema Wohnen.

+++Limbecker Platz in Essen: Jugendliche geschlagen und ausgeraubt – wer kennt DIESE Männer?+++

Limbecker Platz: Dieser Laden zieht ein

Søstrene Grene bezieht eine Fläche im Limbecker Platz! Das gab das Einkaufszentrum selbst bekannt. „Die Bauarbeiten zur Zusammenlegung von zwei Leerständen sind bereits in vollem Gange und wir können es kaum erwarten, den weiteren Zuwachs in diesem beliebten Einkaufszentrum zu sehen“, heißt es in einer Mitteilung.

+++Limbecker Platz: Jetzt geht’s Schlag auf Schlag – in Eröffnungswelle öffnet sogar ein Kino!+++

Søstrene Grene bietet Wohnaccessoires, Büroartikeln und „vieles mehr“. Die Zusammenlegung von zwei Leerständen zeige auch, dass der Limbecker Platz Essen weiterhin ein attraktiver Standort für neue Geschäfte sei, wie das Einkaufscenter betont. „In einer Zeit, in der viele Einzelhändler mit Herausforderungen zu kämpfen haben, ist es ermutigend zu sehen, dass Investitionen getätigt werden und neue Arbeitsplätze entstehen.“

„Deutschland ist seit langem einer unserer Fokusmärkte“

Doch nicht nur der Limbecker Platz freut sich über den Neuzugang – auch das Unternehmen selbst ist in heller Vorfreude: „Wir freuen uns sehr, einen neuen Laden in Deutschland zu eröffnen und noch mehr Kunden einzuladen, die wunderbare Welt von Anna und Clara zu entdecken. Deutschland ist seit langem einer unserer Fokusmärkte und wir freuen uns daher sehr, dass wir das sinnliche Einkaufskonzept von Søstrene Grene nun noch mehr Menschen im ganzen Land zugänglich machen können“, sagt Mikkel Grene, CEO und Miteigentümer von Søstrene Grene.

Mehr Themen und News für dich haben wir hier zusammengefasst:

Ein konkretes Eröffnungsdatum wurde bislang nicht bekanntgegeben. Limbecker-Platz-Kunden werden in den nächsten Wochen also ganz genau hinschauen, was sich in dem Ladenlokal tut…