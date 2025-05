Limbecker Platz in Essen: Kunden stehen an der Kasse – sie ahnen nicht, was passiert

Das Bezahlen an der Kasse ist wohl immer die ungemütlichste Aktion beim Einkaufen, muss aber wohl oder übel sein. Schließlich wollen die Geschäfte und Hersteller auch ihr täglich Brot verdienen und können Einkäufern ihre Produkte nicht einfach kostenlos mitgeben. Als Kunden im Limbecker Platz in Essen jetzt aber an der Kasse standen und bezahlen wollten, erlebten sie ihr Blaues Wunder.

Mit dieser Aktion hätten die Kunden wohl niemals gerechnet. Gerade, als sie ihre Karte vor das Lesegerät im Limbecker Platz hielten, passierte es.

Limbecker Platz Essen: Kunden ahnen nicht, was an der Kasse passiert

Manche Einkäufer bezahlen lieber bar, andere lieber mit Karte. Natürlich würde es jedem Kunden am besten gefallen, gar nicht zu zahlen. Das ist allerdings keine Option. Oder? Als Kunden im Limbecker Platz in Essen gerade ihren Einkauf bezahlen wollten, passierte nämlich genau DAS…

In einem Reel auf der Social-Media-Plattform Facebook sehen Kunden das, wovon die meisten sonst nur träumen können. „Wir haben noch diesen Gutschein, was sollen wir damit machen?“, fragt eine Mitarbeiterin im Limbecker Platz ihre Kollegin hinter der Kamera. Die Antwort: „Lass Leute zum Essen einladen“! Gesagt, getan.

Mitarbeiter laden Kunden ein

In der nächsten Sequenz des Videos sieht man, wie eine Kundin ihre Bestellung bei „Frooters“ bezahlen möchte. Doch prompt grätscht die Mitarbeiterin dazwischen: „Heute lädt der Limbecker Platz dich ein“, verkündet sie freudestrahlend. Die Kundin kann es gar nicht fassen. „Oh, wow! Dankeschön“, freut sie sich über die Geste. Auch ein zweiter Kunde hat das Glück, bei der Aktion ausgewählt zu werden. „Vielen Dank!“, strahlt der Mann.

Auch wenn die Aktion offensichtlich Werbung für den Limbecker Platz machen soll, sind die Kunden begeistert. „Gute (Promo-) Aktion“, kommentiert ein User unter den Beitrag. Und auch die glücklichen Besucher des Einkaufszentrums, die sich durch den Gutschein Geld sparen konnten, dürften sich freuen.