Limbecker Platz: Jetzt geht’s Schlag auf Schlag – in Eröffnungswelle öffnet sogar ein Kino!

Es kommt reichlich Bewegung in den Limbecker Platz in Essen. Erst Ende Januar hat das Einkaufszentrum im Herzen der Ruhrgebietsstadt die Neueröffnung des „Eislab“ verkündet (mehr dazu hier >>>).

Im Gespräch mit DER WESTEN hatte Anastasios Meliopoulos eine weitere Eröffnungswelle im Limbecker Platz in Essen angekündigt. Jetzt hat der Center-Manager gegenüber unserer Redaktion konkrete Namen enthüllt. Kunden können sich auf einen bunten Mix an neuen Läden und Konzepten freuen. Auch ein Kino ist dabei!

Limbecker Platz in Essen: Diese Läden öffnen

Es ist noch nicht alles unter Dach und Fach. Aber einige Namen kann Anastasios Meliopoulos schon am Freitag (2. Februar) enthüllen. Los geht es schon am Samstag. Und die Bastler unter euch reiben sich schon die Hände. Denn da eröffnet im ersten Obergeschoss ein Blue-Brixx-Store. Das Angebot besteht aus Lego-ähnlichen Bausteinen, womit du unter anderem Star-Trek-Modelle bauen kannst.

Schon in der nächsten Woche soll dann mit „Al Sham“ ein Juwelier mit exklusivem Angebot eröffnen. Ende Februar eröffnet dann der bei der letzten Eröffnungswelle angekündigte 900 Quadratmeter große Shop des spanischen Textilunternehmens „Pull & Bear“. Und das ist noch längst nicht alles.

Anastasios Meliopoulos ist Center-Manager im Limbecker Platz. (Archivbild) Foto: André Hirtz / FUNKE Foto Services

Limbecker Platz bekommt 5-D-Kino

So soll etwas später im Jahr eine Filiale von Green Star (CBD-Produkte) sowie ein Riesen-Barber-Shop über zwei Etagen eröffnen. Dazu soll das Young-Fashion-Konzept „KEF“ innerhalb des Einkaufszentrums umziehen und Platz für einen neuen Shop machen. Welcher das ist, kann Anastasios Meliopoulos noch nicht verraten. Ein Hinweis: Es handelt sich um einen dänischen Laden, der überwiegend Deko-Artikel vertreibt und unter anderem in Düsseldorf schon Filialen hat. Bei Shopping-Experten dürfte es dabei also klingeln.

Die Kunden können sich außerdem auf eine weitere ganz besondere Neueröffnung freuen. So wird es bald ein 5D-Kino mitten im Limbecker Platz geben. Hier wirst du nicht nur einen gewöhnlichen 3-D-Film sehen können. Stattdessen werden sich die Sitze mit der Handlung mit bewegen. Zudem werden die Sinne durch Düfte und Wasserspritzer geweckt. So kannst du deinen Shopping-Trip zukünftig mit einem ganz besonderen Erlebnis abrunden.