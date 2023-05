Hochzeit: Braut erlebt Alptraum – ihre Schwester reibt noch Salz in die Wunde

Eine Hochzeit ist für viele der glücklichste Tag im Leben – doch für eine Braut aus Großbritannien entwickelt sich die eigene Feier zur Eheschließung zum persönlichen Alptraum.

Der Grund: Ihr Ex-Freund. Doch damit nicht genug – ausgerechnet ihre eigene Schwester spielt eine große Rolle im Hochzeits-Alptraum.

Hochzeit: Ex-Freund betrügt Braut mit Schwester

Wahrscheinlich sind ehemalige Verflossene nicht gerade gern gesehene Gäste auf einer Hochzeit, vor allem nicht auf der eigenen. Erst recht nicht, wenn der Ex-Partner einen mit der eigenen Schwester betrogen hat.

So geschehen bei einer Braut aus Großbritannien. Ihr Ex hat sie mit der Schwester betrogen und genau die möchte ihn zur Hochzeit als ihre Begleitung mitbringen, berichtete die britische Tageszeitung „mirror“. Laut der verzweifelten Braut hatten sie und ihre Schwester vor ein paar Monaten eine ernsthafte Meinungsverschiedenheit über die Gästeliste für ihre Hochzeit, als sie und ihr Verlobter mit der Planung ihres großen Tages begonnen hatten.

Die 29-Jährige erklärte, dass ihre ältere Schwester derzeit mit ihrem langjährigen Ex-Freund zusammen ist, demselben Mann, der den Streit zwischen den Schwestern ausgelöst hatte. Seitdem ist die Situation zwischen den Schwestern ziemlich „angespannt“, und obwohl die zukünftige Braut „versucht hat, höflich zu sein“, gibt sie zu, dass die Dinge schwierig waren. Sie ist sich nun nicht sicher, ob sie ihrer Schwester eine Hochzeitseinladung schicken soll oder nicht.

Hochzeit: „Möchte nicht, dass sie Tag ruiniert“

Auf der Online-Plattform „Reddit“ teilte die Braut ihr Sorgen mit: „Einerseits ist sie meine Schwester und ich möchte sie nicht völlig von einem so wichtigen Ereignis in meinem Leben ausschließen. Andererseits sind die Dinge zwischen uns immer noch angespannt und ich möchte nicht, dass sie ein Drama verursacht oder meinen besonderen Tag ruiniert.“

Zu allem Überfluss hatte ihr Ex-Freund während ihrer Beziehung eine „Tendenz, egoistisch und abweisend“ gegenüber ihren Gefühlen zu sein, was ihn noch unerwünschter auf ihrer Hochzeit macht. Weiter schreibt die 29-Jährige: „Ich habe beschlossen, ein Gespräch mit ihr zu führen und zu sehen, ob wir die Dinge klären können. Ich möchte nicht ewig einen Groll hegen und ich möchte nicht, dass sie sich von meinem Leben ausgeschlossen fühlt.“

Viele Reddit-Nutzer zeigten sich entsetzt. So riet ihr ein Nutzer: „Ich würde [deinen Ex] ausdrücklich von allen Veranstaltungen ausschließen, die du ausrichtest, und mich weigern, an allen Familienveranstaltungen teilzunehmen, an denen er teilnimmt.“ Ein anderer kommentierte: „Warum solltest du sie dort haben wollen? Sie respektiert dich eindeutig in keiner Weise und sei nicht überrascht, wenn sie es ruinieren“.