Heidi Klum: Nachricht macht die Runde! Hat sie ihren Namen aufgegeben?

Heidi Klum wurde als Model der 90er zu einem echten Weltstar. In ihrer eigenen Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ betreut sie seit Jahren Nachwuchstalente. Doch damit nicht genug – auch in Klums Wahlheimat Amerika sitzt die 50-Jährige in Jurys oder hostet TV-Shows.

Während sie im Fernsehen immer im Rampenlicht steht, wird auch ihr Privatleben gerne durchleuchtet. Mit ihrem jüngeren Ehemann und „Tokio Hotel“-Zwilling Tom Kaulitz turtelt der Promi stets in der Öffentlichkeit. Nun enthüllt Heidi ein weiteres Detail aus ihrer Beziehung.

Heidi Klum: Jetzt ist es kein Geheimnis mehr

Weder aus dem Altersunterschied, noch aus der Partnerschaft macht Modelmama Heidi Klum einen Hehl. Über Social Media teilt sie gerne verliebte Schnappschüsse oder gibt einen intimen Einblick in ihr Beziehungsleben. Eine Frage brennt den Fans des Megastars bereits seit längerem auf der Zunge: Hat sie nach der Heirat mit Tom Kaulitz ihren Nachnamen geändert? Bisher hielt sich die „GNTM“-Moderatorin zu dieser Frage bedeckt. In einer Instagram-Story gab Heidi jetzt die Antwort, auf die alle gewartet haben.

Die vierfache Mutter heißt schon lange Kaulitz! Auf Instagram veröffentlichte Heidi Klum einen Ausschnitt ihres Personalausweises, auf dem deutlich der Nachname ihres Liebsten zu erkennen ist. In den USA scheint die Namensänderung schon seit einiger Zeit bekannt zu sein. Dem US-Magazin „The Blast“ lagen bereits wenige Monate nach der Hochzeit die entsprechenden Gerichtsdokumente vor.

Im Jahr 2018 hielt der „Tokio Hotel“-Star um die Hand des Supermodels an. Nur wenige Monate später folgte die Traumhochzeit auf Capri. Heidi Klum und Tom Kaulitz führen bereits seit Jahren eine glückliche Beziehung.