Heidi Klum: Hinweise aufgetaucht – Fans haben einen Verdacht

Sie eroberte die Modewelt im Sturm und hat sich mittlerweile einen festen Platz in der Promiwelt gesichert: Supermodel Heidi Klum. Die Entertainerin ist jedoch schon lange nicht mehr nur auf den Magazinseiten und internationalen Laufstegen zu finden. Mit ihrer Castingshow „GNTM“ hat sie sich ein erfolgreiches Format für Nachwuchsmodels aufgebaut.

Doch damit nicht genug! Denn wer Heidi Klum bereits länger verfolgt, weiß, dass einmal im Jahr ihr wohl größtes Event ansteht: Die legendäre Halloween-Party. Bekanntlich lässt sich die 51-Jährige jedes Mal aufs Neue spektakuläre Outfits einfallen. Nun sind die ersten Hinweise zu ihrem diesjährigen Kostüm durchgesickert.

Heidi Klum: Es geht in die heiße Phase

Heidi Klum gilt als unangefochtene Königin der Halloween-Partys. Jedes Jahr aufs Neue begeistert sie ihre Fans und Gäste mit aufwendigen Kostümen, die weit über das hinausgehen, was man von einer typischen Verkleidung erwarten würde. Ihre Halloween-Partys, die seit Ende der 1990er Jahre in New York City stattfinden, sind inzwischen legendär und zählen zu den bekanntesten Events der Saison.

Klum plant ihre Verkleidungen oft Monate im Voraus und arbeitet mit den besten Make-up-Künstlern und Kostümdesignern der Welt zusammen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Ob als gruselige Hexe, lebensechte Jessica Rabbit oder als Cyborg – bisher war keine Verkleidung zu aufwendig. Fans auf Instagram können bereits Wochen im Voraus miträtseln, in wen oder was sich Heidi verwandeln wird.

Heidi Klum: Erste Details kommen ans Licht

Mit einem Instagram-Post heizt Heidi Klum nun die ersten Gerüchte rund um ihr diesjähriges Halloween-Kostüm ein. Darauf zu sehen ist ein Glasauge, welches mehr als echt wirkt! „Ich sehe einen Hinweis auf das, was am 31. Oktober kommen wird. Ihr auch?“, schreibt sie zu dem Post.

Ebenfalls bekannt ist, dass es wieder ein Partnerkostüm mit Ehemann Tom Kaulitz werden wird. Während Heidi Klum 2023 als Pfau verkleidet war, ging der „Tokio Hotel“-Star als passendes Vogelei.

Mehr Details gab es bisher noch nicht und doch raten Heidi Klums Follower bereits fleißig, um welches Kostüm es sich handeln könnte. Während ein User einen Charakter aus dem Film „Alles steht Kopf“ im Verdacht hat, tippen andere auf Tinkerbell oder die Disney-Bösewichtin Maleficent. Was genau es letztendlich für eine Verkleidung wird, erfahren Fans wohl erst in einigen Wochen.