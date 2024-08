Heidi Klum gibt erste Infos zu GNTM bekannt – „Habe endlich eine E-Mail von ProSieben bekommen“

Seit nun 19 Jahren steht Supermodel Heidi Klum für das Format „Germany’s Next Topmodel“ vor der Kamera. In der ProSieben-Show suchte die 51-Jährige bis vor Kurzem nach dem besten weiblichen Nachwuchsmodel Deutschlands. Seit diesem Jahr dürfen allerdings auch Männer mitmachen, sodass es am Ende zwei Gewinner gibt.

Bis heute ist GNTM ein absoluter Quoten-Garant für ProSieben. Aus diesem Grund ist auch noch lange nicht Schluss. 2025 feiert Heidi Klum dabei das 20. Jubiläum der Erfolgssendung. Nun gibt die selbsternannte Modelmama erste Informationen zu der kommenden Staffel.

Heidi Klum lässt erste Infos durchsickern

Aktuell ist Heidi Klum gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz im Urlaub. Doch das hindert die Wahl-Amerikanerin keineswegs daran, auch ab und an mal zu arbeiten. In einem Instagram-Video teilt die GNTM-Chefin mit, dass sie nun fleißig dabei sei, die 20. Staffel vorzubereiten.

„Ich freue mich so! Ich habe endlich eine E-Mail von ProSieben bekommen mit den ersten Castingvideos von euch. Die gucke ich mir jetzt an“, erzählt die 51-Jährige in dem Clip. Kurz danach filmt sie das Vorstellungsvideo eines jungen Mannes ab, was bedeutet, dass auch nächstes Jahr wieder männlich Models mit dabei sein werden. Und noch eine Info ist wichtig.

Heidi Klum betont wichtige Regel

Bei GNTM gab es in den vergangenen Jahren immer wieder zahlreiche Änderungen. Im Jahr 2022 durften beispielsweise zum ersten Mal auch ältere Frauen mitmachen. Zwei Jahre später öffnete die Modelmama dann auch die Türen für männliche Kandidaten. Doch wie sieht es in der 20. Staffel aus?

„Schickt mir eure Videos. Es dürfen wieder alle mitmachen, aber du musst 18 Jahre alt sein“, sagt Heidi Klum. Mehr Informationen gibt es aktuell noch nicht. Es dürfte aber auch noch ziemlich früh für konkrete Details sein, wenn sich das Supermodel gerade erst Bewerbungen ansieht.