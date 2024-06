Heidi Klum gibt Interview: Plötzlich hat ihr Gegenüber Tränen in den Augen

Heidi Klum gehört zu den erfolgreichsten deutschen Showstars. Das Model aus Bergisch Gladbach hat in den Jahren geschafft, nicht nur die Laufstege, sondern auch die TV-Shows dieser Welt zu rocken. Ein Interview wie das, was am Donnerstag auf YouTube erschien, hat die 51-Jährige so oft aber wohl auch noch nicht gegeben.

So war Heidi Klum in der Web-Show „Hot Ones“ des YouTube-Kanals „First We Feast“ zu Gast. Das Konzept der Sendung ist leicht erklärt: Gastgeber Sean Evans trifft Superstars wie Schauspieler Will Smith, Sängerin Shakira oder Formel-1-Legende Lewis Hamilton, verspeist mit ihnen Chicken-Wings mit immer schärfer werdenden Saucen. Klar, dass den Stars bei Scoville-Zahlen jenseits der Million gerne mal die Tränen in die Augen schießen.

Heidi Klum in der YouTube-Show „Hot Ones“

Doch Heidi Klum blieb hart. Ohne eine Träne verdrücken zu müssen, schmauste sie sich durch die schärfsten Saucen, während Moderator Sean Evans schon das Pipi in die Augen stieg, aß Heidi Klum einfach weiter.

Doch ganz spurlos ging die Sache an der „GNTM“-Chefin auch nicht vorbei. Musste sie sich doch mitten in der rund zwanzig Minuten langen Sendung doch ein wenig entkleiden. So heiß war ihr durch das Essen der scharfen Saucen geworden. Und auch einen kleinen Rülpser konnte sich die 51-Jährige nicht verkneifen. Das jedoch habe an der Buttermilch gelegen, wie Heidi schonungslos offen verriet.

Heidi Klum beeindruckt die Zuschauer

Alles in allem jedoch war es beeindruckend zu sehen, wie scharf Heidi essen kann, und dabei immer noch blendend aussah. Sogar für ein Fotoshooting hatte Heidi, die zum Ende der Sendung nur noch im roten Büstenhalter am Tisch saß, Zeit und Muße. Ein echter Profi eben.

Bei den Fans auf YouTube kam die Modelmama auf jeden Fall bestens weg. „Heidi ist das perfekte Beispiel dafür, dass man ein Buch nicht nach seinem Einband beurteilen sollte. Diese Frau strahlt unbeschwerten Humor aus“, hieß es da beispielsweise. Oder: „Der Moment, in dem Heidi Klum ihr Shirt auszieht, wird in die ‚Hot Ones‘-Geschichte eingehen.“