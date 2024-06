Heidi Klum, Evelyn Burdecki und Co. sorgen für EM-Aufreger: Bitte lasst endlich DIESEN Mist

Wem es noch nicht aufgefallen sein sollte, in Deutschland ist gerade EM. Aus den Fenstern hängen Fahnen aller Couleur, in der Buchhandlung neben an, steht der freundliche Verkäufer im Deutschland-Shirt und die Bäckerei verkauft plötzlich Amerikaner mit schwarz-rot-goldener Glasur. Das übliche Spiel eben, wenn ein großes, sommerliches Fußballturnier stattfindet. Plötzlich sind wir alle Fan.

Das ist schön. Es ist schön, nach den Monaten politischer Streitigkeiten, nach der nur bedingt emotionalen Winter-WM in Katar und den deutschen Pleiten in den großen europäischen Finalspielen, wieder einen gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. Klar, bis zum Sommermärchen 2006 fehlt noch ein bisschen (vor allem das gute Wetter), doch wir sind auf dem besten Weg. Wären da nur nicht Heidi Klum, Evelyn Burdecki und Co., die mit einem – wie ich finde – höchst absurden Trend immer wieder die Gemüter der Fans in Wallung bringen. Und das meine ich jetzt nicht positiv.

Absurder EM-Trend erhitzt die Gemüter

So haben sich die Promi-Damen überlegt, dass es ja nicht reiche, sich bloß ein stinknormales Trikot über den Leib zu werfen und damit der eigenen Mannschaft Sympathien zu übermitteln. Nein, das gute Stück muss „gepimpt“ werden.

Kein Problem, möchte man meinen. Schicke Jeans, cooler Sneaker, Deutschland-Trikot – der Look steht. Doch das ist den Celebrities zu wenig. Ein Deutschland-Look ist erst ein Deutschland-Look, wenn das Trikot danach komplett zerstückelt ist.

So präsentierte It-Girl Evelyn Burdecki zuletzt ein Video, in dem sie das pinke Deutschland-Trikot erst mit einer Schere zerschnitt und später auch noch zerriss – alles für den perfekten Ausschnitt.

Und Heidi Klum? Die setzte gar noch einen drauf. Die „GNTM“-Chefin teilte am Mittwoch ein Video, das sie in einem scheinbar komplett auseinandergeschnittenen Deutschland-Trikot zeigt. Während die eine Hälfte dazu dient, Hans und Franz zu verhüllen, soll die andere einen Minirock darstellen.

Die Fans sind sauer

Bei den Fans und Followern kommen derlei Späße gar nicht gut an. „Schade, dass man so mit einem Trikot umgeht, was sich einige nicht leisten können“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren unter Evelyn Burdeckis Video. Oder: „Irgendwie finde ich das respektlos. So viele hätten es gerne und können es sich einfach nicht leisten.“ Heidi Klum hat ihre Kommentarspalte vorsorglich gleich ganz abgestellt.

Ich gebe zu, ich kann die Aktionen auch nicht verstehen. Wir haben in diesem Jahr endlich mal wieder richtig schöne Trikots. Mit dem pinken sogar einen echten Verkaufsschlager. Also lasst doch einfach den Mist. Oder würdet ihr eure Birkin-Bag auch für den Style zerschnippeln? Wohl eher nicht!