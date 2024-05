Kate Middleton: Treffen mit Harry unter einer Bedingung

Prinz Harrys Heimkehr nach Großbritannien steht unmittelbar bevor: Am Dienstag, den 7. Mai, soll er britischen Boden betreten. Die Royal-Fans sind voller Vorfreude und hoffen, dass die einst so verbundene Familie vielleicht wieder zusammenfindet. Doch die Frage, die alle bewegt: Kommt es zum royalen Wiedersehen zwischen ihm, Prinz William und Kate Middleton?

Kate Middleton war für Harry wie eine „Schwester“

Besonders im Fokus steht das 10-jährige Jubiläum der Invictus Games – ein Ereignis, das Harrys ersten Besuch in der Heimat seit der emotionalen Offenbarung Kates über ihre Krebserkrankung markiert. Die Verbindung zwischen Kate und Harry war einst herzlich; in seiner Biografie „Spare“ schwärmte er von ihr als der „Schwester, die er nie hatte“. Aber Zeiten ändern sich, und die Spannungen zwischen den Waleses und den Sussexes schienen einen Tiefpunkt erreicht zu haben – eine Versöhnung wirkte zuletzt nahezu unmöglich. Wird Harrys Ankunft in London die Wogen glätten können?

+++ Kate Middleton: Freund der Royals packt aus – „Sie gehen durch die Hölle“ +++

Royal-Expertin Ingrid Seward zweifelt an einem baldigen familiären Frieden. Ihrer Meinung nach ist es „höchst unwahrscheinlich“, dass William ein Treffen mit seinem Bruder in dieser herausfordernden Zeit wünscht. „William hat genug um die Ohren und braucht den Stress nicht. Aber vielleicht sieht er ein, dass Harry Kate nach ihrer schweren Diagnose sehen möchte, denn einst waren sie sehr nahe“, so Seward. „Ob Kate bereit und in der Lage ist, sich dieser Situation zu stellen, ist fraglich. Hat sie die Kraft, sich um die Kluft zwischen den Brüdern zu kümmern, oder zieht sie es vor, sich zurückzuziehen?“

Sollte jedoch der Wunsch nach einem Treffen mit Harry von ganz oben kommen, könnte Kate sich einem Wiedersehen nicht verschließen. „Wenn der König es verlangt, wird sie folgen. Doch Charles, als einfühlsamer Mensch, würde eine solche Bitte vermutlich nicht an seine geschätzte Schwiegertochter herantragen. Der richtige Zeitpunkt ist entscheidend – und der ist gerade nicht gegeben“, ist sich Seward sicher.