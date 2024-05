Kate Middleton: Freund der Royals packt aus – „Sie gehen durch die Hölle“

Kate Middleton macht seit Anfang des Jahres eine schwere Zeit durch. Erst erkrankt ihr Schwiegervater König Charles an Krebs, dann muss sie aufgrund ihres öffentlichen Verschwindens mit dem medialen Tumult zurechtkommen – bis sie sich Mitte März mit einer traurigen Videobotschaft zurückmeldete. Die Prinzessin von Wales verkündet ebenfalls ihre Erkrankung an Krebs. Die Diagnose der Royal stellt ihre Familie auf eine echte Geduldsprobe, weiß ein Palast-Insider.

Kate Middleton: Vertraute macht sich Sorgen

Kate Middleton muss gerade ganz stark sein – für sich und ihre Familie. Denn die Royal unterzieht sich momentan einer Chemotherapie und ist auf weiteres von den Pflichten des Königshauses befreit. Nach dem Bekanntwerden der Nachricht, die der brodelnden Gerüchteküche um ihren öffentlichen Rückzug ein Ende setzte, hat sich Kate Berichten britischer Medien zufolge auf ihre Eltern und Geschwister gestützt. Diese würden der dreifachen Mutter neue Kraft und Energie schenken.

Auch in ihrer Videobotschaft stellte Kate ihre Familie an erste Stelle: William und die Kinder an ihrer Seite zu haben, gebe der Prinzessin von Wales „eine große Quelle des Trostes und der Beruhigung.“ Eine Freundin der Royal mache sich dennoch Sorgen um ihre Gesundheit: „Ich bin im Moment untröstlich, ich hoffe, sie kommt zurück. Es ist wirklich etwas Persönliches,“ teilte Kates Freundin Amaia Arrieta gegenüber dem „Telegraph“ mit. Auch sie weiß, dass diese Zeit keine einfache für die Familie ist. „Kate und William machen während ihres Kampfes gegen den Krebs die Hölle durch“, enthüllt die Bekannte des britischen Königshauses.

Arrieta ist seit längerem mit Kate Middleton vertraut, stylte bereits die drei Kinder des königlichen Paares, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Anfang des Monats gab Prinz William erstmals ein Update zu der Gesundheit seiner Frau und ihren Sprösslingen und sagte, dass es allen „gut geht“.