Prinz Harry: DAS ist sein innigster Wunsch – es geht um Mutter Diana

Noch am Freitag (13. April) nahmen Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle in Florida an einem Wohltätigkeits-Polospiel zugunsten der Hilfsorganisation „Sentebale“ teil.

Nun trat Prinz Williams jüngerer Bruder überraschenderweise auf der Bühne der Veranstaltung auf. Doch seine Rede wurde emotional.

Prinz Harry: Sein innigster Wunsch

Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung, die der Unterstützung junger Menschen im südlichen Afrika dient, trat Prinz Harry nun zu einer spontanen Rede an – die Feier fand zu Ehren seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana statt. Sie engagierte sich bis zu ihrem Tod stets aufopferungsvoll für Organisationen in Drittweltländern und galt als Vorreiterin auf dem Gebiet.

Lady Di ist bis heute ein sensibles Thema für den Royal. Judi James, eine Expertin für Körpersprache, beschrieb Harrys Auftritt gegenüber dem „Mirror“ als selbstbewusst, aber auch sichtlich emotional. Besonders, als er über seine Mutter sprach.

Prinz Harry bricht Schweigen über Kindheit

Der Herzog von Sussex verwunderte bei dem überraschenden Auftritt zunächst seine royalen Anhänger: Kurz zuvor besuchte er noch mit seiner Frau Meghan Markle das Wohltätigkeits-Polospiel. Auf der Bühne trat Prinz Harry dann aber als alleiniger Redner auf. Im Zuge dessen sprach er ausführlich über seine Kindheit und offenbarte, dass seine besondere Verbindung zu Afrika auf seiner Mutter Diana beruhe, die 1997 verstarb.

+++Prinz Harry: Erstes Treffen mit William? – „Er hat sich entschuldigt“+++

In der Rede auf dem Podium erinnerte sich der Prinz an seine Zeit, die er dort verbrachte: „Afrika ist in meinem Herzen, Afrika ist in meiner Seele. Ich war das erste Mal dort, als ich 12 oder 13 Jahre alt war, und nach so vielen Jahren wollte ich der Welt etwas zurückgeben, weil sie mir so viel gegeben hat“, teilte er dem Publikum mit.

Prinz Harry: SO bewahrt er Lady Dianas Erbe

Die Nachricht von Harrys Auftritt bei der Wohltätigkeitsveranstaltung wurde erst am Freitagnachmittag bekannt gegeben.

Prinz Harry, der sich seit seinem Ausscheiden aus dem Königshaus im Januar 2020 von seiner Familie entfremdet hat, fügte über die Wohltätigkeitsarbeit von Lady Diana hinzu: „Meine Mutter hatte einen starken Fokus auf HIV und AIDS, aber auch auf die jüngeren Menschen, denn es ist ihre Zukunft, die ihnen gestohlen wird.“

Diana war eine Pionierin in der Unterstützung afrikanischer Wohltätigkeitsorganisationen. Harry drückte seinen Wunsch aus, ihr Erbe fortzuführen und mit „Sentebale“ zusammenzuarbeiten, um einer neuen Generation zu helfen.