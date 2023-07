Hochzeit löst hitzige Debatte aus – schuld ist ein brisantes Foto der Braut

Für die meisten Menschen sind die Ringe ein wesentlicher Bestandteil einer jeden Hochzeit. Sie symbolisieren den Bund der Ehe und werden von Braut und Bräutigam in der Regel für den Rest des Lebens getragen. Doch ein Ehering kann auch für ganz schön viel Ärger sorgen, wie nun ein Fall aus den USA zeigt.

Dort veröffentlichte eine Braut bei Facebook ein Foto, das ihre Hand zeigt. Was sofort ins Auge springt: An ihrer Hand trägt sie einen Ring mit großem pinken Edelstein sowie mehreren kleineren Steinen. Die Facebook-Nutzerin schreibt zu dem Foto: „Ich bin zwar noch nicht verheiratet, aber mein Ehering kam heute an. Ich bin überwältigt.“

Hochzeit sorgt für Gesprächsstoff

Kaum hatte sie das Foto des protzigen, pinken Rings veröffentlicht, hagelte es Kritik. „Pack den Ring sofort wieder zurück in den Kaugummi-Automaten, damit ein kleines Kind damit spielen kann“, scherzte ein Facebook-Nutzer, und ein anderer stimmte zu: „Ja, das sieht auf jeden Fall nach Kaugummi-Automat aus.“

Der nächste meinte: „Das ist doch das perfekte Schmuckstück für diesen Barbie-Film, der demnächst in die Kinos kommt.“

Und wieder ein anderer Facebook-User fand: „Ist das nicht einer dieser Ringe, mit dem Kerzen gelegentlich verziert werden?“

Gleichzeitig gab es viele Gegenstimmen. So schrieb eine Nutzerin: „Was soll die ganze Kritik? Wenn die Braut glücklich ist, dann ist doch alles perfekt. Es ist IHRE Hochzeit.“

Und eine andere Userin meinte: „Ich liebe den Ring – aber ich stehe auch einfach auf kitschige Sachen.“

Hochzeit: Paar steckt im Fahrstuhl fest

Wesentlich schlimmer hatte es zuletzt ein Brautpaar aus dem US-Bundesstaat North Carolina erwischt. Panav und Victoria Jha hatten sich in der Stadt Charlotte das Ja-Wort gegeben und waren im Anschluss an die Trauungs-Zeremonie wieder in ihrem Hotelzimmer. Von dort aus wollten sie mit dem Fahrstuhl zum Ballsaal des Hotels fahren, wo die Party stattfand. Doch der Aufzug blieb stecken.

Die Feuerwehr brauchte mehrere Stunden, um die beiden zu retten. Als Panav und Victoria befreit wurden, war die Party bereits vorbei (hier mehr dazu).