Hochzeit endet im Alptraum – dieses Paar erlebt großen Horror-Moment am Tag der Trauung

Eine gefühlte Ewigkeit hatten Panav und Victoria Jha sich auf ihre Hochzeit gefreut. Als es dann endlich so weit war, erlebte das Paar den größtmöglichen Horror. Was war passiert?

Die beiden gaben sich in der Stadt Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina das Ja-Wort. Nach der Trauungs-Zeremonie stieg im Ballsaal eines Hotels die große Party. Im gleichen Hotel waren Panav und Victoria zudem für ihre Hochzeits-Nacht untergebracht.

Hochzeit endet im Fahrstuhl

Und so zog das Paar sich nach der Zeremonie auf dem Hotelzimmer nur noch schnell um, und dann sollte es zur Feier gehen. Also betraten Panav und Victoria den Fahrstuhl des Hotels – und das sollte ihnen zum Verhängnis werden. Denn der Fahrstuhl blieb plötzlich stecken. „Ich bin völlig durchgedreht“, so Victoria: „Das gebe ich offen zu. Sowas sieht man sonst nur in Filmen.“

Während die Gäste im Ballsaal fröhlich feierten, steckte das Brautpaar bei der eigenen Hochzeit im Fahrstuhl fest. Es dauerte mehrere Stunden, bis die Feuerwehr die beiden retten konnte. Wie das Charlotte Fire Department mitteilte, war die Rettungsaktion enorm aufwendig. „Wir mussten mit der Hilfe von Schläuchen und Seilen quasi ein neues Fahrstuhlsystem entwickeln“, erklärte Captain Stephen Pritchard.

Brautpaar verpasst eigene Hochzeit

Erst gegen 1 Uhr in der Nacht konnten Panav und Victoria befreit werden. „Wir waren zwar nicht auf der Hochzeit eingeladen, aber wir waren wohl auch keine Wedding-Crasher“, scherzt die Feuerwehr bei Facebook.

Victoria war nach der Rettungsaktion überglücklich: „Wir wollen uns noch mal ausdrücklich bei der Feuerwehr bedanken, die uns sicher aus dem Fahrstuhl befreit hat. Die Jungs haben einen tollen Job gemacht.“

Hochzeits-Party muss in Flitterwochen nachgeholt werden

Doch dann gab es den großen Dämpfer. „Kaum waren wir aus dem Fahrstuhl befreit, schloss die Bar. Wir hatten also unsere eigene Hochzeit verpasst“, so Panav: „Und so war unsere Hochzeitsnacht dann auch vorbei.“

Immerhin: Im Mai fliegen die beiden in Flitterwochen. Dort können sie im denkbar kleinen Kreis eine Hochzeits-Party nachholen.