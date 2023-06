Hochzeit endet in grauenvollem Drama – über 150 Tote!

Schreckliches Todesunglück in Zentralnigeria! Am Montag (12. Juni) krachte ein Boot mit hunderten Passagieren an Bord gegen einen Baumstamm. Mehr als 150 Menschen verloren ersten Erkenntnissen nach ihr Leben bei dem Unglück.

Kurz vor dem tragischen Unglück haben mehrere Menschen noch eine Hochzeit gefeiert, ehe sie mit dem Boot untergingen. Auch mehrere Kinder sind wohl unter den Opfern.

Hochzeit endet in Todesunglück

Am Dienstag hat die nigerianische Polizei den tragischen Bootsunfall auf dem Niger bestätigt. Laut Medienberichten sollen sich rund 300 Passagiere auf dem Schiff befunden haben. Zunächst teilte die Polizei keine Informationen über Tote oder Verletzte mit und verwies auf die noch andauernden Rettungsmaßnahmen.

Mehrere Augenzeugen berichteten jedoch von vielen Todesopfern. Umar Bologi, der traditionelle Anführer der in der Region ansässigen Volksgruppe der Nupe, sagte der BBC am Dienstag, dass bei dem Unglück mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen sein sollen. Demzufolge seien 53 Menschen noch lebend aus dem Niger gezogen worden, allerdings werde weiterhin nach 90 vermissten Personen gesucht.

Über den Grund für das Unglück war zunächst nichts bekannt. Ähnliche Schiffsunfälle mit vielen Todesopfern sind in Nigeria allerdings keine Seltenheit. Grund sind oft überladene und schlecht gewartete Schiffe. Der Niger ist der größte Fluss in Nigeria und der drittlängste Fluss in Afrika. (mit dpa)